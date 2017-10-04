Kocaeli Bilişim Fuarı 23 Kasım'da kapılarını açıyor

Binlerce sanayi kuruluşu ve onlarca Organize Sanayi Bölgesi’ne ev sahipliği yapan Kocaeli, artık bilişim sektörüyle de birlikte anılıyor. Bacasız sanayi bilişim sektörüne öncülük eden Kocaeli, Gebze’de kurulacak Bilişim Vadisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 8 yılda 219 binden fazla öğrenciye dağıttığı tablet bilgisayarlarla bilişim kenti olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilişim alanındaki ataklarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, kapsamı itibariyle Türkiye’nin ilk ve tek bilişim festivali niteliğindeki 1. Kocaeli Bilişim Fuarı, 23-26 Kasım tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yerli ve milli projeler

Fuar etkinliğinin yanı sıra konferanslar, paneller ücretsiz sertifikalı atölyeler ve yarışmaların tek çatı altında düzenleneceği 1. Kocaeli Bilişim Fuarı’nda Türkiye’de teknolojinin geldiği son nokta gözler önüne serilecek. Etkinlikte yerli ve milli projelerin öne çıkarılması ana hedeflerden biri olacak. Özellikle savunma alanındaki milli kurumlarımızın katılımıyla bilişimde ülkemizin geldiği düzey gözler önüne serilecek. Akıllı şehirlerden yazılımlara, robotik teknolojiden start-up girişimlere kadar teknolojiye dair tüm unsurların yer aldığı festivalin ana teması ‘Sanal Gerçeklik’ olarak belirlendi. 1. Kocaeli Bilişim Fuarı’nda ilkokul çağından üniversiteye uzanan genç kuşağa ulaşmak, bilişim öğretmenlerinin ufkunu genişletmek ve sektörün önde gelen firmalarını Kocaeli’yle buluşturmak amaçlanıyor.





Yatırımlarda ağırlık Marmara’da

1. Kocaeli Bilişim Fuarı’yla ilgili bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kocaeli’ni Türkiye çapında bilişimin ana belleği konumuna getirmek için projeler ürettiklerini söyledi. Son yıllarda dünyada yüksek hızla büyümeye devam eden bilişim sektörüne Türkiye’de olan ilginin gün geçtikçe yükseldiğine ve bu konudaki yatırımların çoğunun da Marmara bölgesinde gerçekleştirildiğine dikkat çeken yetkililer, şunları söyledi: “Türkiye bilişim teknolojileri sektörü bakımından diğer Avrasya ülkelerine oranla çok hızlı bir büyüme gösteriyor. Kocaeli Bilişim Fuarı, iş dünyasının önemli oyuncularının yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının, melek yatırımcıların, girişimci ve firma sahiplerinin, öğretmen ve öğrencilerin geleceği şekillendiren öncü teknolojilerle tanışacakları bir platform olacak. Festivalimiz tek çatı altında eş zamanlı düzenlenecek fuar organizasyonu, konferanslar, paneller, atölye çalışmaları, etaplı yarışmalar ve ödül törenleri ile Türkiye ve dünya bilişim endüstrisine 360 derecelik bir bakış açısı sağlayarak, bugünün ve geleceğin yeniliklerini keşfetmeniz için nitelikli bir platform olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Binlerce metrekare alan üzerinde yüzlerce bilişim firması, alan içi ve alan dışı etkinliklerle sektöre gönül verenlerin karşısında olacak. Sanal gerçeklik uygulamaları, en gelişmiş simülatör uygulamaları, 3D yazıcılar, mobil uygulamalar, akıllı şehir sistemleri, inovatif ürünler ve görüntüleme sistemleri, sosyal medya uygulamaları, gelişmiş robotik uygulamalar gibi projelerin yanı sıra bilişim sektörünün baş döndürücü hızına eşlik edecek uygulamalarla Kocaeli Bilişim Fuarı, adeta bir bilişim festivaline dönüşecek. Sektörün dikkat çeken isimleri ise düzenlenecek söyleşilerde deneyim paylaşımında bulunacak.”

CERN ödüllü yarışma

Öte yandan 1.Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında üç ayrı yarışmanın da startı verildi. Yarışmaların içeriği ‘Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tabanlı Yenilikçi Uygulamalar Yarışması (SAGYU)’, ‘Kocaeli Kodluyor Yarışması’ ve ‘’Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması’ olarak belirlendi. Yarışmaların ilkinde, ‘Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tabanlı Yenilikçi Uygulamalar Yarışması’nda (SAGYU) pojeleri başarılı bulunan 3 uygulama ödüllendirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Microsoft işbirliğiyle düzenlenen ‘Kocaeli Kodluyor Yarışması’ ise Kocaeli’ndeki ortaokul öğrencilerine yönelik. Lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik olan Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması’na Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK BİLGEM ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de katkı sunuyor. Yarışmanın en ilginç ödüllerinden biri bilime gönül veren tüm gençlerin hayalini süsleyen ‘CERN seyahati’ olacak. Kasım ayında sonuçlar açıklanırken, dereceye girenler ödüllerini Kocaeli Bilişim Fuarı’nda alacak. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgilere kocaelibilisimfuari.com.tr adresinden ulaşılabilir.