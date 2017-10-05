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    Koca dehşeti! 16 yerinden bıçakladı...

    İHA
    05.10.2017 - 19:31 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ’da evden uzaklaştırma kararı biten koca, tartıştığı eşini 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

    Olay, Tekirdağ’ın Merkez ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Konakları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evden uzaklaştırma kararı biten H.Y. (66), karısı Fatma Y. (53) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    H.Y., eşi Fatma Y.’yi 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

    Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı kocanın Tekirdağ Malkara yolunda bir dinlenme tesisinde arabayla park halinde olduğunu tespit edildi. Olay yerine giden polis ekipleri saklanmaya çalışan kocayı gözaltına aldı.

    Fatma Y.’nin cenazesi ise savcılık incelemesi ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi Morguna gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Koca , vahşet , cinayet
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