Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Kubilay KESKİN>Koç Müzesi’nde özel bir gece
Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kubilay Keskin

Koç Müzesi’nde özel bir gece

13 Haziran 2009

Mücevher markası Cartier’in her yıl haziran ayında gerçekleştirilen “Love Day” (Sevgi Günü) etkinliği, bu yıl Sütlüce’deki Rahmi Koç Müzesi’nde yapıldı.

Vehbi Koç önderliğinde kurulan Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) işbirliğiyle düzenlenen organizasyona, Cartier Türkiye Genel Müdürü Alessandro Patti ve TAP Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Caroline Koç ev sahipliği yaptı.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getiren gecede, TAP Vakfı yararına bir de açıkartırma düzenlendi. Maya Portakal’ın yönettiği açıkartırmada satışa çıkarılan ressam Temür Köran’ın yağlıboya çalışmasını, Number One TV’nin sahibi Ali Karacan 26 bin TL’ye aldı. Sınırlı sayıda üretilen “Love Charity Bracelet”in (Love Yardım Bileziği) 570’er euro’dan satışa sunulduğu gece, Aşkın Arsunan&The Blue Print Project’in performansıyla renklendi. Geceden elde edilen gelirin bir bölümü, TAP Vakfı’nın Güvenli Annelik Projesi’ne aktarılacak. Serdar BENLİ

Gaja’ya yaz geldi

Swissotel’in 16’ncı katında bulunan Gaja Roof, önceki akşam verilen davetle yaz sezonuna ‘merhaba’ dedi. Swissotel Genel Müdürü Gerhard Struger’in davetlileri kapıda karşıladığı gecede, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri buluştu. Yaz sezonuna özel hazırlanan kokteyllerin ikram edildiği ve kokteyl kitapçıklarının dağıtıldığı restoran açılışına katılanlar arasında Atıl Kutoğlu, Sinan-Melda Kosif ve Ferruh Tanay da vardı.

Deniz havası aldılar

Milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın eşi Demet Şener, önceki gün akşam saatlerinde Bebek’te görüntülendi. 2,5 ay önce bir erkek bebek dünyaya getiren Şener, büyük kızı İrem ile gezintiye çıkmıştı. Bir süre deniz havası alan anne-kız, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

X
Koç Müzesi’nde özel bir geceKubilay KESKİNTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Hacettepe’de ‘kampüsanat 2019’Doğan HIZLANHacettepe’de ‘kampüsanat 2019’26.04.2019
Evirdi, çevirdi, devirdiÜnal ÖzüakEvirdi, çevirdi, devirdi26.04.2019
‘Altın Portakal’ yeniden yapılacakYalçın BAYER‘Altın Portakal’ yeniden yapılacak26.04.2019
Issız havalimanında aklıma gelen cümleErtuğrul ÖZKÖKIssız havalimanında aklıma gelen cümle26.04.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.