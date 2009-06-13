Mücevher markası Cartier’in her yıl haziran ayında gerçekleştirilen “Love Day” (Sevgi Günü) etkinliği, bu yıl Sütlüce’deki Rahmi Koç Müzesi’nde yapıldı.
Vehbi Koç önderliğinde kurulan Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) işbirliğiyle düzenlenen organizasyona, Cartier Türkiye Genel Müdürü Alessandro Patti ve TAP Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Caroline Koç ev sahipliği yaptı.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getiren gecede, TAP Vakfı yararına bir de açıkartırma düzenlendi. Maya Portakal’ın yönettiği açıkartırmada satışa çıkarılan ressam Temür Köran’ın yağlıboya çalışmasını, Number One TV’nin sahibi Ali Karacan 26 bin TL’ye aldı. Sınırlı sayıda üretilen “Love Charity Bracelet”in (Love Yardım Bileziği) 570’er euro’dan satışa sunulduğu gece, Aşkın Arsunan&The Blue Print Project’in performansıyla renklendi. Geceden elde edilen gelirin bir bölümü, TAP Vakfı’nın Güvenli Annelik Projesi’ne aktarılacak. Serdar BENLİ
Gaja’ya yaz geldi
Swissotel’in 16’ncı katında bulunan Gaja Roof, önceki akşam verilen davetle yaz sezonuna ‘merhaba’ dedi. Swissotel Genel Müdürü Gerhard Struger’in davetlileri kapıda karşıladığı gecede, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri buluştu. Yaz sezonuna özel hazırlanan kokteyllerin ikram edildiği ve kokteyl kitapçıklarının dağıtıldığı restoran açılışına katılanlar arasında Atıl Kutoğlu, Sinan-Melda Kosif ve Ferruh Tanay da vardı.
Deniz havası aldılar
Milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın eşi Demet Şener, önceki gün akşam saatlerinde Bebek’te görüntülendi. 2,5 ay önce bir erkek bebek dünyaya getiren Şener, büyük kızı İrem ile gezintiye çıkmıştı. Bir süre deniz havası alan anne-kız, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.
Koç Müzesi’nde özel bir gece
Mücevher markası Cartier’in her yıl haziran ayında gerçekleştirilen “Love Day” (Sevgi Günü) etkinliği, bu yıl Sütlüce’deki Rahmi Koç Müzesi’nde yapıldı.
Vehbi Koç önderliğinde kurulan Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) işbirliğiyle düzenlenen organizasyona, Cartier Türkiye Genel Müdürü Alessandro Patti ve TAP Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Caroline Koç ev sahipliği yaptı.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getiren gecede, TAP Vakfı yararına bir de açıkartırma düzenlendi. Maya Portakal’ın yönettiği açıkartırmada satışa çıkarılan ressam Temür Köran’ın yağlıboya çalışmasını, Number One TV’nin sahibi Ali Karacan 26 bin TL’ye aldı. Sınırlı sayıda üretilen “Love Charity Bracelet”in (Love Yardım Bileziği) 570’er euro’dan satışa sunulduğu gece, Aşkın Arsunan&The Blue Print Project’in performansıyla renklendi. Geceden elde edilen gelirin bir bölümü, TAP Vakfı’nın Güvenli Annelik Projesi’ne aktarılacak. Serdar BENLİ
Gaja’ya yaz geldi
Swissotel’in 16’ncı katında bulunan Gaja Roof, önceki akşam verilen davetle yaz sezonuna ‘merhaba’ dedi. Swissotel Genel Müdürü Gerhard Struger’in davetlileri kapıda karşıladığı gecede, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri buluştu. Yaz sezonuna özel hazırlanan kokteyllerin ikram edildiği ve kokteyl kitapçıklarının dağıtıldığı restoran açılışına katılanlar arasında Atıl Kutoğlu, Sinan-Melda Kosif ve Ferruh Tanay da vardı.
Deniz havası aldılar
Milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın eşi Demet Şener, önceki gün akşam saatlerinde Bebek’te görüntülendi. 2,5 ay önce bir erkek bebek dünyaya getiren Şener, büyük kızı İrem ile gezintiye çıkmıştı. Bir süre deniz havası alan anne-kız, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.