Koç Holding'in 3. çeyrek net kârı açıklandı

Koç Holding, 2017 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 45,5 milyar TL gelir elde ederken, 2,5 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 2,9 milyar TL’lik kombine yatırım yaptı. İlk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak üretim, istihdam, inovasyon ve dış pazarlarda büyümeye verdiğimiz önemle faaliyetlerimizi sürdürüyor, ülkemizin geleceğine olan inancımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son 5 yılda kombine bazda 30 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Topluluk şirketlerimiz bu yıl da satış, patent ve ihracat sıralamalarında en üst pozisyonlarda yer aldılar. Üretim ve ihracat alanlarındaki güçlü liderliğimizi ülkemiz ekonomisine kattığımız değer açısından çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de küresel büyüme vizyonumuzla büyümeye devam edeceğiz” dedi.

LEVENT ÇAKIROĞLU: “İHRACAT ATAĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ.”

Yılın ilk yarısında Koç Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği sektörlerde başarılı performansını sürdürdüğünü ve ülkemiz ekonomisinin büyümedeki itici gücü olduğunu vurgulayan Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk yarısında kombine ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine oranla dolar bazında yüzde 19 artırdık. Otomotiv sektöründe ihracat performansımız öne çıkmayı sürdürüyor. Tofaş mühendislerinin ve işçilerinin imzasını taşıyan Egea ailesinin Hatchback ve Station Wagon modellerinin de devreye girmesiyle birlikte toplam 200 bininci aracımızı ihraç etmiş olmanın gururunu yaşadık. Özellikle Fiat Egea’nın başarısı sayesinde Tofaş’ın toplam ihracat adetleri 2017 yılının ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 artış gösterdi. Ford Otosan da, yılın ilk yarısında ihracat adetlerini yüzde 12 artırırken, Ford’un Avrupa hafif ticari araçlarında yükselen pazar payıyla liderliğini sürdürmesinde öncü rol oynadı. Bu dönemde Ford’un Avrupa’da sattığı Transit Ailesi araçların yüzde 82’si Ford Otosan tarafından üretildi. Türk Traktör yılın ilk yarısında yurt dışı pazarda 6.049 adetlik traktör satışı gerçekleştirirken, bu sayı ile Türkiye toplam traktör ihracatının yüzde 87’sini karşıladı. Türk Traktör için Amerika en büyük ihracat pazarı olarak önemini koruyor” diye konuştu.

Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılının ilk yarısında Tüpraş tam kapasiteyle çalışmayı sürdürerek, satış tonajını yüzde 5,1 artırdı. Arçelik ise, güçlü iç talepten faydalanırken Türkiye’deki satışlarını yüzde 26,5, uluslararası pazarlardaki cirosunu da yüzde 31,7 artırdı. En önemli ihracat pazarı olan Avrupa pazarında ankastre segmentinde pazar payını artırmaya devam etti. 1,3 milyar nüfusu ile dünyanın en büyük ikinci ülkesi Hindistan’ın köklü şirketlerinden Tata Grubu bünyesindeki Voltas ve Arçelik A.Ş. arasında, Hindistan’da üretim ve satış için, ortaklık anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın Arçelik’in global büyüme yolculuğuna yeni bir sayfa açacağına inanıyoruz. Yapı Kredi ise yılın ilk yarısında güçlü finansal performansının yanı sıra hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar ile de öncü dijital bankacılık çözümleri sunmaya devam etti. Yenilediği mobil uygulaması Yapı Kredi Mobil üzerinden, ilk olma özelliği taşıyan pek çok hizmeti müşterileri ile buluşturdu. Yılın ilk yarısındaki tüm bu başarılarının sonucunda Yapı Kredi dünyanın en saygın yayınlarından Global Finance tarafından, ‘Avrupa’nın En Yenilikçi Dijital Bankası’ ve ‘Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’ ödülleri başta olmak üzere toplam 5 büyük ödüle layık görüldü.”