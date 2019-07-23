Koç Burcu - Yıllık

KOÇ BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Yılın en önemli güneş ve ay tutulmaları sizlerin bu yıl boyunca kariyer alanınıza olacağı için tüm yükseliş ve sıçramalarınızı bu alanda yaşayabileceğinizi öncelikle söyleyebiliriz. Bu alanda çevreye sağladığınız güveniniz ve özveriniz göz kamaştırıcı olabilir. Kendinizi kariyeriniz anlamında uzun vadede gelişmiş bir güvenlik duygusu içine alabilirsiniz. Daha büyük bir şeye doğru hareket etme zamanı. Bu yıl zor ya da kolay bu alanda yaşadığınız her şeyi fırsat olarak görmelisiniz. Özellikle 2011-2014 yılı arasında kariyerinizde yaşadığınız olumsuzlukların sizlere iadesi dönüyor olabilir. Hayatta asıl önemli olan; hala yaşıyorken, asla geç olmadığına inanmaktır. Tüm karanlıklarınızın aydınlığa kavuştuğu sağlık, huzur ve başarı ile geçen bir yıl diliyorum.

KOÇ BURÇLARI 2019 YILI KARİYER YORUMU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar; bir yıl boyunca önünüzde önemli dönüşler ve seçimler bulunabilir. Yıldızların sizi tamamen unutulmaz başarılara hazırladığı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Bir şeylerin daha sağlam ve güçlü olabilmesi için zaman zaman hayal kırıklıkları yaşanması oldukça normaldir. 2019'da problem çözme yeteneklerinizi ve sabrınızı göstererek çok sayıda engeli aşmanız mümkün olacaktır. Tüm yoğun çabalarınız bu yıl sizleri önemli bir şansla ödüllendirebilecek. Yıldızlar kesinlikle üzerinizde parıldıyor. Ocak ve Temmuz arası kariyerinizde artık ne noktada olduğunuzu görebileceksiniz. Hedefler gerçekleşmeye başlıyor. Siz bugünlere 2015 yılından bu zamana mücadele ederek geldiniz. 2019 yılında her şey hayatınızda daha net bir yön kazanacak. Kariyerde asıl zirvenizi 2020 yılı başlarında yaşadığınızı görebilirsiniz. 3 basamaklı bir merdiven düşünecek olursak; 2018 yılı sizin için kariyerde 1.basamak,2019 yılı 2.basamak,2020 yılı 3.basamak tadında olacaktır. Bu yıl ne ile mücadele ettiğiniz ve oluşturduğunuz düzen oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Bu yüzden ara bir basamakta kalmamak için yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz mantığı içerisinde hareket ederek istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi seçmelisiniz. Yeniden başlıyormuş hissi içinde olsanız da bu sizi korkutmasın. Hızlı bir şekilde hareket etmeyi seçin ve çalışma performansınızı iki katına çıkartın. İşyerinde önemli bir karar vermeniz ya da artıları ve eksileri ile kariyer değerlendirmeniz gerekebilir. Belki emekli olmak ya da hayatınızla ilgili başka radikal bazı geçişler yapmak durumunda kalabilirsiniz. 2019'da iş hayatındaki başarının sırrı, kendinize ve becerilerinize güvenmek için doğrudur. Kısaca; yılın sonuna doğru yeni iş fırsatları size açılacak noktada olabilir. Beklentilerinizi bu şekilde ayarlamalısınız.

KOÇ BURÇLARI 2019 YILI AŞK YORUMU

Tutku ve duygusallıkla dolu bir yıl içinde olabilirsiniz. Enerjiniz ve iletişim gücünüz yıl boyunca etkileyici olacak. Aşk ve ilişikler noktasında sizleri heyecan verici bir yıl bekliyor desek doğru ifade etmiş olabiliriz. İlişkilerinizde uzun zamandır içinden çıkamadığınız konularda artık daha net bir yön kazanacaksınız. Aşk’ı ve sevgiyi ya da sevilmeyi sorgulayacağınız bu yıl içinde tutulmalarla birlikte bazı kararlar vermeye doğru ilerleyeceksiniz. Eğer bir evliliğiniz varsa eşiniz size karşı yaptığı hataları telafi etmek isteyebilir. Mart ayından sonra Uranüs sizin burcunuzdan ayrılıyor. Yaşamanızdaki zorlu 7 yıllık süreçten artık çıkıyorsunuz ve özgürlüğünüzü kazanıyorsunuz diyebiliriz. Haziran aylarında ilişkileriniz arasında bir konuda ikilemde kalabilirsiniz ve önemli bir karar vermek zorunda olabilirsiniz. Arkadaşlarınız ya da ailenizin tutumu bu kararda oldukça belirleyici olacaktır. 02 Temmuz Yengeç burcunda yaşayacağınız Güneş tutulması ile artık aradığınız huzur ve sevgi sizinle olabilir.

AİLE VE YAŞAM ALANINIZ

Sevgili Koçlar, sizler için aile oldukça önemli bir kavramdır. Yaşadığınız alan ve nefes aldığınız yer her ne kadar dışarıdan sizin için önemli değilmiş gibi görünse de sizler aslında içten içe gizli bir duygusallık beslersiniz. Bu alanda bu yıl bazı değişimlere hazırlıklı olmalısınız. Bu aileniz içinde bazı mal-mülk, miras tartışmalara neden olabilirken ya da anneniz, babanız ile ilgili bir takım konularda alacağınız farklı sorumluluklarda olabilir.26 Mayıs 2019 tarihinden sonra taşınma ya da yer değişikliği gibi bazı konular önünüze gelebilir. Burada bazı kararlar alabilirsiniz. Eşiniz varsa onun iş hayatından kaynaklı bazı yer değişimleri söz konusu olabilir. Yurtıdışında çalışma,seyahat veya kısa bir süre orada yeni bir düzen kurma fikri yıl içinde şaşırtıcı bir şekilde önünüze gelebilir. Bu yıl bu alanda gereğinden fazla üzerinizde taşıdığınız sorumluluklardan vicdanınız rahat olarak vazgeçmeyi öğrenmelisiniz.

YILIN ASTRO STRATEJİSİ

Kural 1: Çalışan bir Koç burcuysanız; kariyerinizde yöneticilerinizle ters düşme gibi bir şansınız fazla yok. Öncelikle kariyer hayatınızda hiyerarşiye göre davranışlar sergilemeli ve tüm yıl boyunca tüm samimiyetinizle üst düzey yöneticilerinizle geçmiş hesaplaşmalar içerisinde olmamalısınız. İş yapmalı, çok çalışmalı ve hedeflerinizi belirlemelisiniz. Hiç kimsenin size engel teşkil etmesine müsaade etmemelisiniz.

Kural 2: Çalışmayan ve ne yapacağını bilmeyen bir koç burcuysanız; bu yıl acil iş planlarınızı yoluna koymalı, adeta ilk gün başlıyormuş heyecanı ile çok çalışmalısınız. Kimsenin sen yapamazsın düşüncesine kulak asmamalısınız. Çevredeki manipülasyona kulak asmadan sağlam kararlar içinde olmalısınız. Bu yıl yöneticiler ya da ortaklarınız tarafından oldukça desteklenebileceğiniz bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Yurtdışı bağlantıları veya yeni eğitimler ile ilgili konulara tüm cesaretinizle giriş yapabilirsiniz.

Kural 3: İlişkilerinizde asla kendinizden fedakârlık yapan taraf olmamalısınız. Yaşantınıza yeni girebilecek ilişkilere karşı açık olmalısınız. Çünkü bu yıl tanıştığınız ve hayatınıza giren kişiyle geleceğe yönelik sağlam planlar yapacaksınız.

YILIN ASTRO MOTİVASYON SÖZÜ

“Eğer istediğin şeyin peşinden gitmezsen, ona asla sahip olamayacaksın. Eğer sormazsan cevap her zaman hayır olacaktır. Eğer ileriye doğru adım atmazsan, hep aynı yerde kalacaksın.”

Nora Roberts

Yılın Puanı: 10 üzerinden “8 puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Yay ve Oğlak

Yılın en başarılı Ayları: Ocak-Mayıs-Haziran-Kasım-Aralık

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Mart-Temmuz

Koç burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması.

Ocak: Hedeflerinizi ve arzularını yoluna koymak için gözü kapalı ilerlemelisiniz.!

Şubat: Kıskanç ve gelişiminize ayak bağı olacak insanlardan kesinlikle uzak durmalısınız.

Mart: Aile hayatınızdaki gerginliklere karşı daha hoşgörülü olmalısınız. Önemli bir fırsat söz konusu!

Nisan: Yeni Fırsatları yakalayın ve gelen her teklifi değerlendirin. Kariyeriniz de herhangi bir manipülasyona dikkat edin.

Mayıs: Kalbinizin sesini dinlemelisiniz.

Haziran: Hedeflerinize odaklanmalısınız ve ilişkilerinin kariyer planlamana engel olmasına izin vermemelisin

Temmuz: İçindeki çatışmalar ortaya çıkabilir bunları pozitif yöne doğru çevirmek sizin elinizde olacaktır. Nisan ayı tekrar önünüze gelebilir.

Ağustos: Büyük bir aşk hikayesi yazabilirsiniz ya da bu aşkı içinde bulmayı da deneyebilirsin.

Eylül: Enerjiniz çok yükselecek. Büyük bir başarı sizin olabilir. Bu ay istikrarlı duruşunuzdan ödün vermemelisiniz.

Ekim: Kalbindekileri dile getirmeli ve finansal anlamda güvence kazanacağınız bir başarı elde etmeye çalışmalısınız.

Kasım: Çok mutlu olduğunuz başarılar sizlerle olabilecek. Yılın tüm emeklerinin karşılığını alabilirsiniz.

Aralık: Yaşam sizi artık bambaşka biri yaptı. Siz eski siz değilsiniz. Kariyerinizde hedeflerinize ulaşmanın mutluluğu yeni yıla sizi daha güçlü hazırlayacaktır.