"Koç Burcu - Özellikler"

Koç Takım Yıldızı (Astronomi)

Koç takım yıldızındaki başlıca yıldızlar, Shedar, Ruckbah ve Dat el Cursa'dır. İlk dekanatta, Cassiopeia, ortada Cetus, sonda ise Perseus yer alır.

Yaşam

Phriksos ve kızkardeşi Helle, üvey annesi tarafından bir sandık içinde denize atılınca, anneleri Nephele, çocuklarını altın postlu bir koçun sırtına bindirip kaçırır. Helle denize düşüp boğulur, Phiriksos ise Kolkhis'e (Gürcistan) varır ve koçu Zeus'a kurban ettikten sonra, postunu kendisini misafir eden Aietes'e armağan eder.Kolkhis kralı Aites de bu postu tanrı Ares'e adanmış ormandaki bir meşe ağacına asar, bekçi olarak önüne korkunç bir ejder diker.

Daha sonra, Jason, babasından tahtını çalan amcası Pelias'ın elinden tahtı geri almak için geldiğinde, amcası Pelias, ona altın postu kendisine getirmesini şart koşar.

Bunun üzerine Jason, altın postu almak üzere Argonaut'larla birlikte, Kolkhis'e gelince, Aietes Jason'a çeşitli sınamaları başarırsa, postu vereceğini söyler. Ancak Jason altın postu çalıp, Argonout'larla birlikte kaçarak ülkesi İolkos'a geri döner ve tahta geçer.

Yaşam

Bu burç, ilk çağlarda, savaşçı, palavracı yapısı nedeniyle horozla sembolize edilirdi. Ancak daha sonra, sert, saldırgan, girişken, kavgacı ve cinselliğe düşkün yapısı nedeniyle, koç ile temsil edilmeye başlandı.

Koçun boynuzlarını gösteren bu sembol, sürünün güvenilir, saldırgan, erkeksi yanını, yiğitliğini ortaya koymak isteyen liderini anlatır.

Yaşam

Zodyak kuşağının ilk burcu olan, öncü nitelikteki Koç, hayat siklusunun başlangıcı olarak nitelendirilir.

İnsanın hayata gözlerini açması, hayata doğması, yaşama başlamasıdır. Her zaman başlangıçları, doğumları, ilkleri, öncüleri ifade eder.

Koç, klasik astrolojide, kendine güveni, kişiliği, fiziksel vücut şeklini ve görünümünü, ilk aile çevresini, yeni doğan çocuğun kendine güven oluşturma sürecini ve süreç içinde alınan etkileri anlatır.

Yeni doğan bebeğin, ilk etapta, tanıdığı, bildiği tek şey "Ben"dir. Dolayısıyla, kendi vücudu, kendi egosu, kendi ihtiyaç ve duyguları her şeyden daha önemlidir. Yaşama bağlılık ve sağ kalabilme iç güdüsü ile doğmuştur. Temel amacı, hayatın akışına adapte olabilme yeteneğini geliştirmektir.

Ancak, kuralların varlığından ve bir düzenin olabileceğinden de habersizdir. Dolayısıyla, her şeye direkt ve iç güdüsel yaklaşımlarda bulunması, plansız programsız hareket etmesi de doğaldır.