KOBİ’lere 'İhracat Girişimcisi' ödülü

Kompass.com kullanımları, üye profillerinin tam ve güncelliği, yaptıkları pazar araştırmaları ve gerçekleştirdikleri yurtdışı satışları gibi kriterler üzerinde yapılan değerlendirmede Gola Tekstil, Orjinal Metal ve Ziligen Kayış ödüle layık görüldü.

Kompass Türkiye tarafından düzenlenen ödül töreninde konuşan Kompass International CEO’su Patrick Coupier, 70 ülkeden 10 milyon şirket, 18 milyon yönetici bilgisinden oluşan geniş veritabanı, 56 binin üzerindeki faaliyet ve ürün kod yapısı ile Kompass’ın Türkiye’deki ihracatçı KOBİ’lerin pusulası olduğunu söyledi. Coupier, İhracat Girişimcisiyarışması ile KOBİ’leri ihracata teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, ödül alan üç firmanın da Kompass sistemiyle dünya pazarlarına ulaşarak ihracatlarını ciddi boyutta artırmalarından çok memnun olduklarını söyledi.

İHRACAT GİRİŞİMCİLERİ DÜNYAYI ARAŞTIRIYOR

Kompass’ın e-ticareti ve ihracatı teşvik amacıyla verdiği ödülleri alan üç firmanın da yurtdışı pazarlarda fırsatları etkin bir şekilde değerlendirerek, pazar çeşitliliğini artırmaya odaklandıkları ve dünyanın dört biryanında pazar fırsatlarını değerlendirdikleri görülüyor.

İhracat Girişimcisi ödülünü alan firmalardan biri olan ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Gola Tekstil, Kompass üzerinden ağırlıklı olarak Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya ülkelerinde ihracat fırsatlarını değerlendirirken, metal sektöründe faaliyet gösteren Orjinal Metal ise Kompass üzerinden ağırlıklı olarak Almanya, Fransa, İtalya, İsrail, Tunus, Fas gibi ülke pazarlarına yönelerek, prinçprofil ve çubuk ihracatı gerçekleştiriyor.

İhracat Girişimcisi ödülünü alan ve plastik sektöründe faaliyet gösteren Ziligen Kayış da Kompass üzerinden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD, Brezilya, Mısır, Cezayir, Tayvan, G. Kore, Tayland gibi dünyanın dört bir yanındaki pazarlara yönelik araştırmalar yaparak ihracat pazarlarını çeşitlendiriyor.

İhracat Girişimcileri ödül töreninde konuşan Kompass Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Pişkin ise üç firmanın da Kompass sistemini etkin ve güncel bir şekilde kullanarak dünya pazarlarına açıldıklarını ve bu sayede ihracatlarını artırdıklarını söyledi.