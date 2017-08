KOBİ'lere güçlü 'katılım'

KATILIM bankaları, küçük ve orta ölçekli işletmelere desteği artırdı. KOBİ kredileri, bankaların toplam kredi portföyü içinde yüzde 25 yer alırken, katılım bankalarında bu oran yüzde 35’e kadar çıktı ve 5 katılım bankasının KOBİ kredilerindeki payı yüzde 7’ye ulaştı. Sektör temsilcileri, reel sektör odaklı finansal kuruluş olmalarından dolayı, topladıkları mevduatı reel varlığa dayalı ticari işlemlerde değerlendirdiklerinden KOBİ’lerle ideal partner olduklarını vurgulayarak, “Bizler reel üretime destek sağlıyoruz” diyor.



Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, KOBİ’lerin finansman ihtiyacına dönük ciddi çabalar gösterdiklerini belirterek, katılım bankalarının pazar payının yüzde 5 olduğunu ifade etti. Utku, “KOBİ kredilerindeki payımız ise yüzde 7. Yani KOBİ kredileri payımız, pazar payımızdan daha yüksek seviyelerde ve hedef kitlemizin ciddi bir kısmını oluşturuyor. Albaraka olarak da toplam krediler içerisinde KOBİ’ler yüzde 45’lik bir pay alıyor” dedi. Utku, şöyle konuştu: “Kuruluşundan itibaren katılım bankaları her işlemi faizsiz usule dayanarak gerçekleştiriyor. En önemlisi reel sektörde olan tüm müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını faizsiz olarak karşılamaktayız. Varlık temelli finansman prensibimiz gereği, doğal olarak reel sektörle daha fazla işbirliği içerisindeyiz.”

Albaraka olarak teknoloji ağırlıklı girişimlere desteği artırdıklarına değinen Utku, katılım bankacılığı alanında dünyada bir ilk olan Albaraka Garaj Start-Up Hızlandırma Merkezini açtıklarını vurgulayarak, “Girişimcilerin ihtiyaç duyacağı maddi manevi tüm hizmetleri tek bir çatı altında sunacağız” dedi.









6 MİLYAR TL KGF KREDİSİ

Utku, “Katılım bankaları Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri ile ne kadarlık destek sağladı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Katılım bankaları bu noktada şu ana kadar sistem üzerinden 6 milyar TL civarı kredi kullandırarak, toplam sektörün yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturmakta. Albaraka Türk olarak da bugüne kadar 2 milyar TL civarında desteği KGF verdik.”



Melikşah Utku, reel sektör odaklı finansal kuruluş olmalarından dolayı KOBİ’lere özel hizmetler sunduklarını söyleyerek, “KOBİ’lere birçok paket ürünle finansman desteği sağlarken, finans dışı konularda da ihtiyaca yönelik birçok ürün ve hizmet önerebilmekteyiz. Ana firmalara, satışlarını garanti altına alma, operasyonel yükün azalması ve kampanya oluşturabilme; bayilere ise alım gücünün artması, esnek vadelerle ödeme ve kampanyalardan yararlanma imkânları sunuyoruz” dedi.



AKİTE DAYALI FİNANSMAN

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kurumsal finansman desteğinin yüzde 20’sinin KOBİ ölçekli firmalara yönelik olduğunu belirterek, “Nakdi ve gayri nakdi finansman ürünlerini katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde ve KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayarak sunuyoruz. Katılım bankaları aracılığı ile gerçekleştirilen finansmanın alım-satım temeline dayanması ve yapılan ticaretin kaydi olması ekonomideki kayıt dışılıkla mücadelede katkı sağlamakta” dedi.



Katılım bankacılığı prensiplerine göre, kullandırılan bir finansmanın akit temeline dayandığını, vade bitimine kadar maliyet değişiminin olmadığını ifade eden Özdemir, şunları söyledi: “Katılım bankası müşterileri hesapta olmayan finansman maliyetlerine katlanmazlar. Finanse ettiğimiz projenin mutlak bir ticari faaliyete konu olması gerekliliği müşterilere otokontrol imkanı tanıyor ve gelir-gider disiplini kurmalarına yardımcı oluyor. Katılım bankaları, müşterilerine talep ve ihtiyacına göre esnek ödeme planı sağlıyor. Sektöre özgü ortaklık temelli ürünler (muşareke) ya da direk katılım bankaları bünyesinde yapılabilen ürünleri (finansal kiralama) sunulması müşteri açısından farklı alternatifleri görme olanağı sağlamakta.”









REKABET ORTAMI YARATTIK

Özdemir, Ziraat Katılım olarak önceliklerinin yatırımları destekleyerek sürdürülebilir ve büyümeye katkı sağlamak olduğuna da değinerek, “KOBİ’lerimizin uzun vadeli ve düşük maliyetli finansmana erişmesi önemli. Reel sektöre KGF kefaleti ile 1.2 milyar TL’nin üzerinde kurumsal finansman desteği sağladık” dedi.



Özdemir, “Katılım bankaları Anadolu’da ne kadar etkili?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Türkiye’nin her köşesine ulaşmayı sağlamak ve müşterilerimizin katılım bankacığı ürünlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde 34 farklı ilde olmak üzere 56 şubemiz bulunuyor. Daha önce katılım bankaları ile hiç tanışmamış olan müşterileri bünyeye katarak, katılım bankacılığının pazar payını artırmayı hedefliyoruz. Gittiğimiz bölgelerde oluşturduğumuz rekabet ortamıyla reel sektörün finansman maliyetlerinin azaltıyor, katılım bankacılığını tanıttığımız bölgelerde ise yeni olanak ve yöntemler sunuyoruz.”



KÂR-ZARAR ORTAKLIĞI İMKÂNI SUNUYORUZ

ZİRAAT Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, KOBİ’lerin mal ve hizmet alımlarını ağırlıklı olarak murabaha yöntemi ve müşterinin isteği doğrultusunda oluşturulan esnek geri ödeme seçenekleriyle finanse etiklerini belirterek, şunları söyledi: “Bunun yanı sıra kâr-zarar ortaklığı ve finansal kiralama ürünlerimizle de müşterilerimize alternatif çözümler sunuyoruz. Teknoloji ve inovasyon her sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de rekabetin en önemli unsuru olarak öne çıkmakta. Katılım bankacılığı sektöründe bu ihtiyaçları karşılamak üzere ticari nitelikli kartlar ile müşterilere hizmet sunulmakta. Firmaların ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu finansmanın yanı sıra, genel gider kalemi adı altındaki ihtiyaçlarına da çözüm üretmek durumundayız.”







KREDİYİ VADESİNDEN ÖNCE ÇAĞIRMAYIZ

ALBARAKA Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, KOBİ’lerin diğer bankalar yerine katılım bankalarını tercih etmelerinin nedenlerine değinerek, şunları söyledi: “Katılım bankalarının çalışma sisteminde en temel prensip faizsizlik. Faizle işlem yapan ve ağırlıklı para üzerinden faaliyet gösteren bir sistem yerine, işlemlerimizde varlığa dayalı olmak temel esastır. Müşterilerimizden topladığımız mevduatı reel varlığa dair ticari işlemlerde değerlendirme prensibimiz KOBİ’leri katılım bankaları açısından ideal bir ticari partner konumuna koymakta. Dolayısıyla bizler reel üretime destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra şu anda katılım bankaları günümüzde konvansiyonel bankaların gerçekleştirebildikleri işlemlerin, ortaya koydukları ürün ve hizmetlerin önemli kısmını faizsizlik prensibini uygulayarak, müşterilerine sunabilmekte. Önemli bir husus olduğu için belirtmek isteriz ki, finansman sağladığımız KOBİ’lerimiz proje taksit ödemelerini karşılıklı yapılan akit çerçevesinde belirlenen ödeme vadesinde gerçekleştirirler ve kesinlikle kullandırılan krediyi vadesinden önce geri çağırma durumu söz konusu olmamaktadır.”