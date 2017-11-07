Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>'KOBİ'ler için geç kalınmasın gereken yapılsın'

'KOBİ'ler için geç kalınmasın gereken yapılsın'

Hürriyet Haber
07.11.2017 - 11:42 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanlığı'na, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının tespiti için bir araştırma önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, "İşsizlik aldı başını gidiyor. Ülkemize giren doğrudan yabancı yatırımlarda sert düşüş devam ediyor. 328 bin KOBİ'nin borcu yasal takibe girmiş. Bir an evvel bir şeyler yapılmazsa KOBİ'ler birer birer kapılarına kilit vuracak" dedi.

2017 yılının bitmesine az bir süre kala, bir an evvel çözülmesi gereken çok ciddi ekonomik sorunlar ile karşı karşıya olunduğunu belirten Engin, "Resmi rakamlara göre 3 milyon 443 bin vatandaşımız işsiz.

Bu resmi hesaplamalarda iş bulmaktan ümidini yitirmiş kişilerin işsiz olarak sayılmadığı düşünüldüğünde, gerçek işsiz sayısının çok daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. İşsizlik oranı %10,7, genç işsizliği %21,1 iken, 15-29 yaş aralığındaki yaklaşık her 10 gençten 3'ü ne eğitim hayatına ne de istihdam süreçlerine dâhil olamıyor" dedi.

 DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

2017 yılının ilk 8 ayında Türkiye’ye net uluslararası doğrudan yatırım girişinin yüzde 14,9 azalarak ancak 6,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşebildiğini söyleyen Engin, "Yaşanan ekonomik zorluklar ve siyasi basiretsizlikler en çok küçük girişimcileri, KOBİ’leri etkiliyor. Oysa sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için KOBİ’ler belkemiği niteliğindedir" şeklinde konuştu.

 328 BİN KOBİ TAKİBE GİRDİ

Bankalara olan kredi borcunu ödeyemeyip takibe giren yani icralık olan KOBİ sayısının arttığını belirten Engin, "BDDK verilerine göre Temmuz 2015'te takibe alınan KOBİ sayısı 266.527 iken, 2017 Ağustos ayında bu sayı 328.327'e ulaşmış, takipteki toplam kredi miktarı da 13,7 milyar TL’den 24,6 milyar TL’ye yükselmiş" dedi. 

 KOBİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALI

KOBİ'lerin etkin bir şekilde desteklenmesinin, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazın aşılmasına katkı sağlayacağına dikkati çeken Engin açıklamasının devamında, “Meclis çatısı altında kurulacak araştırma komisyonu, tüm partilerin temsilcilerinin katılımıyla konuyu ciddiyetle ve partiler üstü bir şekilde ele almalı, tarafların ve uzmanların görüşlerini ve önerilerini incelemeli ve KOBİ’lerimizin sorunlarını bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

Etiketler: takip , komisyon
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri