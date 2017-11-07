'KOBİ'ler için geç kalınmasın gereken yapılsın'

2017 yılının bitmesine az bir süre kala, bir an evvel çözülmesi gereken çok ciddi ekonomik sorunlar ile karşı karşıya olunduğunu belirten Engin, "Resmi rakamlara göre 3 milyon 443 bin vatandaşımız işsiz.

Bu resmi hesaplamalarda iş bulmaktan ümidini yitirmiş kişilerin işsiz olarak sayılmadığı düşünüldüğünde, gerçek işsiz sayısının çok daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. İşsizlik oranı %10,7, genç işsizliği %21,1 iken, 15-29 yaş aralığındaki yaklaşık her 10 gençten 3'ü ne eğitim hayatına ne de istihdam süreçlerine dâhil olamıyor" dedi.

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

2017 yılının ilk 8 ayında Türkiye’ye net uluslararası doğrudan yatırım girişinin yüzde 14,9 azalarak ancak 6,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşebildiğini söyleyen Engin, "Yaşanan ekonomik zorluklar ve siyasi basiretsizlikler en çok küçük girişimcileri, KOBİ’leri etkiliyor. Oysa sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için KOBİ’ler belkemiği niteliğindedir" şeklinde konuştu.

328 BİN KOBİ TAKİBE GİRDİ

Bankalara olan kredi borcunu ödeyemeyip takibe giren yani icralık olan KOBİ sayısının arttığını belirten Engin, "BDDK verilerine göre Temmuz 2015'te takibe alınan KOBİ sayısı 266.527 iken, 2017 Ağustos ayında bu sayı 328.327'e ulaşmış, takipteki toplam kredi miktarı da 13,7 milyar TL’den 24,6 milyar TL’ye yükselmiş" dedi.

KOBİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALI

KOBİ'lerin etkin bir şekilde desteklenmesinin, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazın aşılmasına katkı sağlayacağına dikkati çeken Engin açıklamasının devamında, “Meclis çatısı altında kurulacak araştırma komisyonu, tüm partilerin temsilcilerinin katılımıyla konuyu ciddiyetle ve partiler üstü bir şekilde ele almalı, tarafların ve uzmanların görüşlerini ve önerilerini incelemeli ve KOBİ’lerimizin sorunlarını bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.