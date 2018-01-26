Kritik durumlarda doğru ve hızlı karar verebilen, yaratıcı fikirleriyle dikkat çeken insanlar zeki olarak adlandırılıyor. IQ seviyeleri yüksek olan bu insanları diğer insanlardan ayıran bazı önemli özellikler ise dikkat çekiyor.

İşte zeki insanların ortak özellikleri;

Kendine Güven

Zeki insanların dikkat çeken en önemli özellikleri arasında kendilerine duydukları güven gelir. Olumsuz durumlarda mücadeleyi elden bırakmayan zeki insanlar başkaları yerine kendilerine güvenir ve olayların üstesinden daha kolay gelirler.

Yeniliklere Açıklık

Bakış açısı geniş olan zeki insanlar katı düşünceye sahip insanların aksine yeni deneyimlere daha fazla açık olurlar. Farklı şekilde düşünmek ve yeniliklerin hayatlarına değişim enerjisini getirdiğine inanmak zeki insanların özellikleri arasındadır.

Geçmişi Geçmişte Bırakma

Geçmişte yaşanmış olan başarısızlıklardan ders almak ve geçmişte yaşanan kötü olaylardan etkilenmemek zeki insanların ortak özellikleri arasında. Geçmişi geçmişte bırakmak ve gelecek odaklı düşünmek bu tip insanların en yaygın kişisel özelliklerini oluşturuyor.

Ayrıntılara Önem Verme

Ayrıntılar zeki insanların önem verdiği konulardandır. Bir işe başlamadan önce her ayrıntısını hesaplayanlar ekstra olasılıklara karşı önlem alanlar zeki insanlar arasından çıkıyor. Öngörüleriyle hareket etmek ve planlı ilerlemek bu insanların değişmez özelliklerinden.

Günceli Yakalama

Gündemi takip etmek ve güncel gelişmeleri izlemek zeki insanların alışkanlıklarından biri. Etrafta olan her gelişmeyi mercek altına alan bu insanlar böylece işlerine de kolaylıkla yenilik katabiliyorlar ve başarıyı yakalıyorlar.

Tesadüfe İnanmama

Zeki insanlar şans ve tesadüflere inanmak yerine çok çalışmaya ve mücadeleye inanıyorlar. Hayatlarını şekillendiren olgunun şans yerine çaba ile geleceğine inanan zeki insanlar hayatlarının kontrolünü de ellerine almış oluyor.

Gerçekçi Olma

Kendilerine karşı gerçekçi ve dürüst olan zeki insanlar yaşamın zorlu yanlarının farkında olarak yaşarlar ve hayata toz pembe bakmak yerine sorumluluklarının farkında olarak hareket ederler.

Yeteneklerinin Farkında Olma

Zeki insanlar iyi oldukları yanların farkındadır ve bu yönlerini daha iyi hale getirmek için ellerinden geleni yaparlar. Her alanda iyi olmak yerine belirli konulara odaklanır ve en iyisi olmak için çalışırlar.

Mizah Yeteneği

Mizah yönü kuvvetli olan zeki insanlar olayların komik yönlerini daha kolay görerek olaylara mizahi açıdan bakabilirler. Espri anlayışı gelişkin olanlar etraflarında hazırcevap kişilikleri ile de tanınırlar.