Yatırım yapmak isteyenlere Bitcoin'in rakibi: Altcoin

Şifrelenmiş bir yazılım içerisindeki sanal para birimi olarak bilinen bitcoin, son zamanlarda çok fazla kişinin ilgisini çekmeye başladı. Kimisi dışarıdan gelişmeleri takip etmekle yetinse de, bu para birimiyle yatırım yapan kişi sayısı da hayli fazla. Bitcoin şifrelerinin çözümü için artan çaba ile birlikte, şifreler de daha da zorlaştı. Bu da beraberinde altcoin gibi alternatif sanal birimleri getirdi. Peki altcoin nedir?

Altcoin yeniden şifrelenmiş yeni yapıda kodları olan bir birimdir. İşleyiş biçimi bitcoin ile aynıdır. Ancak şifrelenişi açısından bitcoin biriminden ayrılır. Altcoinler de bitcoin sitelerinde işlem görür. Şu anda bu sitelerde işlem gören 200’den daha fazla altcoin vardır. Bunlardan en çok bilinen ve tercih edilenleri; Steem, Keccak, Ripper, Monaco, Basic Attention Token (BAT), Quark, Sha-256, Enjin Coin, SCRYPT, Siacoin ve Ipo/Shares’dir.

Altcoinlerle ilgili önemli bir dezavantaj, henüz çok fazla kişi tarafından bilinmemeleri ve tercih edilmemeleri, dolayısıyla işlem hacimlerinin küçük olmasıdır. Bu nedenle de en popüler bitcoin işlemi sitelerinde her altcoini bulamayabilirsiniz. Yani, altcoinlerin bitcoinlere göre işlem yapabilme kolaylığı daha az olabilir.

Altcoinlerin en önemli üretilme sebebi, bitcoin ve litecoinlerin şifrelerinin çok zor olmasıdır. Daha düşük zorluk seviyesine sahip altcoinler, diğerlerine kıyasla daha kolay üretilebilir. Altcoin ürettikten sonra, exchange sitelerinde o anki kuru baz alarak, bitcoin dönüşümü yapabilirsiniz.

Altcoinler tercih edilmeli mi?

Evet, altcoinleri rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ancak, her altcoin birimine her siteden ulaşamayabilirsiniz. Altcoinler işlem görebilmek ve böylece hacimlerini arttırarak daha fazla siteden ulaşılabilir olmak için birtakım toplumsal olaylara, kampanyalara ya da görüşlere dayandırılır. Dolayısıyla, bir altcoin almadan önce bu altcoinin arkasındaki hikaye konusunda derinlemesine araştırma yapılmalı, eğer çevrenizde bu piyasada işlem yapanlar varsa onlardan görüş almalı ve temkinli ilerlemelisiniz. Hem altcoinlerle, hem de bitcoinlerle ilgili genel olarak dikkatli olmanız gereken husus, çok büyük bir heyecana ve beklentiye kapılmadan, bunun bir deney olduğunu ve çeşitli risklerin söz konusu olduğunu bilerek ilerlemeniz. Aksi halde, çok büyük kayıplarla karşılaşabilirsiniz.