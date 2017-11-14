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KOBİ takipte

Hürriyet Haber
14.11.2017 - 01:16 | Son Güncelleme:

KOBİ kredilerinin takibe dönüşüm oranındaki yükseliş trendi dikkat çekiyor. 2015 yılında 16 milyar lira olan takipteki kredi miktarı, 2016 yılında 22 milyar liraya yükselmişti. 2017 yılının haziran ayında 24 milyar lira olan takipteki kredi miktarı, eylül ayı itibariyle de 25 milyar liraya yükseldi.

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayınladığı ‘Bankacılık Sektörü Temel Göstergeler’ raporuna göre, 2016 yıl sonunda 421 milyar lira olan KOBİ’lerin kullandığı krediler bu yılın haziran ayı itibariyle 486 milyar liraya, eylül ayı itibariyle de 498 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde en çok orta büyüklükteki KOBİ’lerin kullandığı kredi miktarı arttı. 2015’de 157 milyar lira olan bu gruptaki KOBİ’lerin kullandığı kredi 2016’da 171 milyar, bu yılın haziran ayı itibariyle 193.7 milyar, eylül itibariyle de 207.3 milyar liraya çıktı. KOBİ sınıfındaki küçük işletmelerin kullandığı krediler 2016’da 140 milyar lirayken, bu yıl haziranda 163 milyar seviyesine yükseldi. Eylül ayında da 163 milyar lira seviyesinde kaldı. Mikro işletmelerin kullandığı krediler ise eylülde geriledi. 2016’da 110 milyar lira olan bu sınıftaki KOBİ’lerin kullandığı krediler bu yıl haziranda 129 milyar lirayken, eylül ayı itibariyle 127 milyar liraya geriledi.

KOBİ takipte

Takipteki krediler 2015’te 48 milyar liraydı. 2016’da 58 milyar lira olan takipteki krediler, bu yılın haziran ayında 61 milyar liraya, eylül itibariyle de 63 milyar liraya yükseldi. Ancak kullanılan kredi miktarına göre hesaplandığı için takibe dönüşüm oranı geriledi. 2015’te yüzde 3’lü rakamlara çıkan takibe dönüşüm oranı, 2016’da yüzde 3.24’tü. Bu yılın haziranda yüzde 3.10 ve eylülde de yüzde 3.05 oldu. Aynı dönemde tüketici kredileri ile kredi kartlarındaki takibe düşen kredi miktarı geriledi. Ticari krediler de aynı seviyesini korudu. Eylül itibariyle KOBİ kredilerindeki takibe dönüşüm oranı yükseliş trendine girmiş oldu.

Etiketler: takip , gazetehaberleri
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