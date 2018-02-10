Son yılların en zeki insanları

Geçmişte; şu an kullandığımız birçok şeyi keşfeden ve yeni teoriler üreten birçok kişi oldu. Onlar sayesinde, hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri yapıyor ve geleceğe dair yeni hayaller üretiyoruz. Peki, son yılların en zeki isimleri olarak öne çıkanlar kimler?

Stephen Hawking: 1942 doğumlu olan ünlü fizikçi, 21 yaşında yakalandığı bir rahatsızlık yüzünden yürüttüğü işleri bırakmayı düşünmüş olsa da, sonrasında çalışmalarına devam etti. Şu anda şüphesiz en çok tanınan bilim insanlarından biri olan Hawking, kara delikler üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Paul Allen: 1953 yılında doğan Allen, okurken Bill Gates ile tanıştı. İkili sonrasında okulu bırakıp Microsoft’u kurdu. Erken yaşta yakalandığı rahatsızlık yüzünden aktif olarak çalışmayı bıraktı ve danışman olarak çalışmalarına devam etti.

Judit Polgar: 1976 yılında doğan Polgar, satranç oyunundaki başarısı ile biliniyor. 15 yaşında doğduğu ülke olan Macaristan’da şampiyona kazanarak, en geç satranç ustası unvanına layık görüldü.

Garry Kasparov: 1963 yılında dünyaya gelen Kasparov, 10 yaşındayken satranç eğitimi almaya başladı ve kısa zamanda satranç ustası unvanını kazandı. Bugün dünyanın en ünlü satranç oyuncularından biri.

Kim Ung-Young: Şu an Kore’de akademisyen olarak çalışan Ung-Young, 210 IQ ile dünyanın en yüksek IQ’suna sahip dehalardan. Kim, 6 aylıkken konuşmaya başladı ve 4 yaşındayken üniversiteden ders aldı.

Christopher Hirata: 14 yaşında üniversiteye giren Hirata, 225 IQ ile 13 yaşında fizik olimpiyatlarında madalya kazandı ve bu unvana sahip olan en genç isim oldu.

Marilyn Vos Savant: 228 IQ’ya sahip olan Savant, Washington Üniversitesi’nde felsefe eğitimi aldı. ABD’de köşe yazarlığı yaptı.

Terence Tao: 230 IQ’ya sahip olan Tao, Californiya’da matematik profesörü olarak çalışıyor.

Rick Rosner: TV yapımcısı ve yazarı olarak çalışan Rosner, 192 IQ’ya sahip. Bugüne kadar yaptığı meslekler ve hayatındaki gelişmeler ile hakkında birçok belgesel çekilmiş bir isim. Birçok bilgi yarışmasının geri planında çalışıyor.

James Woods: Ünlü Hollywood oyuncusu Woods, 180 IQ’ya sahip. MIT’den tam burs kazanan ünlü aktör, kariyerine oyuncu olarak devam etmeyi seçti ve Emmy ödülüne sahip oldu.