Plaza dili ile yeni tanışıyorsanız bu cümleleri mutlaka öğrenin

İş hayatında, kurumsal çalışma ortamlarında sıkça kullanılan İngilizce kökenli kelimeler "plaza dili" diye adlandırılan yeni bir iletişim yolu ortaya çıkardı. Plaza diye tabir edilen binalarda çalışanların günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları plaza dili, Türkçe kelimeler yerine İngilizce kelimelerin tercih edilerek bunların ofis iletişiminde yer almasıdır. İşte plaza diline giriş rehberi:

Lead etmek: Lead etmek bir proje veya göreve liderlik etmek ve bu projeden sorumlu olmak anlamında kullanılıyor. Örneğin; Projeyi senin lead etmen isteniyor.

Meeting: Meeting toplantı demek. Plaza dilinde en sık kullanılan sözcüklerden biridir. Örneğin; Bu firmayla hemen bir meeting ayarlamalıyız.

Off-day: İzinli gün veya tatil günü olarak adlandırılan off-day özellikle dönüşümlü olarak çalışanların sık kullandığı terimler arasında. Örneğin; Salı günü off-day'im.

Road map: Bu kelime özellikle toplantılarda ve proje başlangıçlarında iş ve sorumlulukları belirlemek için yol haritası anlamında kullanılır. Örneğin; Bu iş için road mapimizi çıkarmamız lazım.

Schedule etmek: Schedule zamanlama ve organize etme anlamlarında kullanılan bu kelime özellikle görüşme, toplantı ve ziyaretleri ayarlamak için kullanılır. Örneğin; Proje görüşmelerini schedule etmeye başlayalım.

Third party: Plaza dilinde sıklıkla kullanılan bir diğer kelime de third party. İş ve projenin belirli bir alanının taşeron firmalara devredilmesi durumunda kullanılır. Örneğin; Bu iş için third party'lerle görüşebiliriz.

Training: Kurum içi eğitim anlamında sıkça kullanılan bu söz plaza dilinin vazgeçilmezleri arasında. Örneğin; Satış training günleri haftaya belli olacak.

Update etmek: Güncelleme ve yenileme anlamına gelen update etmek plaza dilinin sevilen sözcükleri arasında yer alır. Örneğin; Satış rakamlarını update etmemiz lazım.

Set etmek: Sık kullanılan bir sözcük olan set etmek toplantı veya görüşme ayarlama anlamında çokça kullanılan bir sözcük. Örneğin; Yarın hemen bir toplantı set edeceğim.

Confirm etmek: Onaylamak ve kabul etmek anlamlarında kullanılan bu sözcük genellikle onay alınması gerek durumlarda sıklıkla tercih edilir. Örneğin; Onlara satışlar hakkında bir confirm maili atabilir miyiz?

Kick off meeting: Proje tanışma ve başlangıç toplantısı olarak adlandırılan bu sözcük plaza dilinin olmazsa olmazlarından. Örneğin; Haftaya yeni projemiz için kick off meeting organize etmeyi unutmayın.