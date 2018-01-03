Özgeçmişiniz gerçekten her türlü soruya cevap verir nitelikte mi? İnsan kaynakları departmanları her gün yüzlerce özgeçmiş inceliyor. Bu özgeçmişlerin arasından sıyrılmak ve görüşmeye çağrılan aday olmak için özgeçmişinizin pek çok soruya cevap verir nitelikte ve yeterli olması oldukça önemli. Özgeçmişinizi etkili hale getirmek için bazı detaylara dikkat etmek şart. Özgeçmişinizde bu soruların cevabı var mı?

Eğitim bilgileriniz ve aldığınız dereceleriniz nedir?

İnsan kaynaklarının bir özgeçmişte aradığı en temel cevaplardan biri eğitim bilgilerinin yeterli uzunlukta ve detaylı bir şekilde yer alması. Özgeçmişinizde üniversite ve varsa yüksek lisans mezuniyet derecelerinizi de ekleyerek okul hayatınızdaki başarılarınız hakkında da karşınızdaki kişiye bilgi verebilirsiniz.

Kendinizi geliştirmek için katıldığınız kurs veya sertifika programları neler?

İnsan kaynakları uzmanları eğitiminizin yanı sıra sizin kendinizi hangi alanlarda geliştirmek istediğinizi de merak eder. Özgeçmişinizde katıldığınız kurs veya sertifika programları, bunların süreleri ve neler öğrendiğiniz gibi bilgilere yer vererek farkınızı ortaya koyabilirsiniz.

Son tecrübeniz hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Son iş tecrübesi özgeçmişinizin en önemli kısmını oluşturur. İnsan kaynakları uzmanları veya yetkili kişiler aldığınız sorumlulukları ve yaptığınız görevleri detaylı bir şekilde incelemek ve sizin pozisyon için yeterli olup olmadığınızı anlamak ister. Bu nedenle son iş tecrübenizi mümkün olduğunca detaylı hale getirmelisiniz.

Yabancı dil seviyeniz nedir?

Özgeçmişinizde bildiğiniz yabancı diller yazılı olsa da dil seviyenizin nasıl olduğu konusu daha çok önem taşır. Özgeçmişinizi hazırlarken bildiğiniz yabancı dillerde okuma, konuşma ve yazma olarak hangi seviyede olduğunuzu belirtmelisiniz.

Referanslarınız neler?

Pek çok kişinin atladığı alanlardan birisi de referanslar. Referans bilgileri sizin hakkınızda işverene çok şey söyler. Güvendiğiniz en az iki referansınızı mutlaka özgeçmişinize ilave etmeyi unutmayın.

Hobileriniz neler?

Hobiler ilk etapta çok önemli gibi görünmese de sizin hakkınızda karşı tarafa çok şey söyler. Özgeçmişinizin son kısmına aktif olarak yaptığınız hobilerinizi ekleyerek işverenlerin sizi daha yakından tanımasını sağlayabilirsiniz.

Seyahate engel bir durumunuz var mı?

Özgeçmişte yer alması gereken bir diğer bilgi de seyahat durumunuz. Seyahat etmeye uygun olup olmadığınız bilgisini de özgeçmişinize ekleyerek seyahat gerektiren işler için seçilme şansınızı artırabilirsiniz.