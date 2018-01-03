Büyük şirketlerde çalışmak ilk bakışta herkesin hayali gibi görünebilir. Şık ofisler, yan hakların çokluğu veya isim yapmış bir şirketin bünyesinde olmak pek çok kişiye cazip gelse de büyük şirketlerin de kendilerine göre dezavantajlı durumları olabiliyor. Çalışanlar arası rekabetin yüksek olması ve terfi şansının az olması kurumsal şirketlerin cazibesini azaltan etkenler arasında. Küçük şirketler ise performansını üst düzeyde tutan ve özenli çalışanlar için daha iyi iş imkanları ve yükselme avantajları sağlayabiliyor. İşte küçük şirketlerde çalışmanın avantajları:

İşe daha kolay girilir

Yüzlerce özgeçmişin arasından sıyrılmanın zor olduğu kurumsal şirketlerdense küçük şirketlerde işverenin dikkatini daha kolay çekebilirsiniz. Kurumsal şirketlere kıyasla küçük şirketlerde iş görüşmeleri gereksiz prosedürlerden uzak ve daha hızlı şekilde gerçekleşir. Aranılan özelliklere sahipseniz işe kabul edilmeniz ve işe başlamanız daha kısa sürede gerçekleşir.

Rekabet daha azdır

Küçük şirketlerde hiyerarşi sistemi olmadığından ve pozisyonlar arası farklar belirgin olmadığından dolayı rekabet ortamı da yok denecek kadar azdır. Bu da şirket içi iletişimin daha güçlü olmasına yardım eder.

Samimi iş ortamı

Küçük şirketlerde rekabetin az olmasının bir diğer olumlu tarafı da çalışanların daha samimi bir iş ortamını paylaşması ve arkadaşlıkların daha sağlam ve keyif verici olmasıdır.

Daha hareketli bir iş

Küçük firmalarda iş tanımı daha esnek olduğundan pek çok işi bir arada yapmanız gerekebilir. Bu da yeni şeyler öğrenebilmek ve daha hareketli bir iş hayatı demek. Monoton ve belli çerçevede ilerleyen işlerdense daha canlı bir görev tanımı söz konusudur.

Fark yaratmak kolay

Yaptığınız işte iyiyseniz başarılarınız daha kolay fark edilir, kendinizi ispatlama şansınız daha fazladır ve bunun karşılığını takdir ve zam olarak alabilirsiniz. Küçük firmalarda çabalarınızın karşılığını daha kolay gördüğünüz için işinizi sahiplenmeniz ve işinizde ilerlemeniz de daha kolaydır.

Yönetici ile daha rahat iletişim

Büyük firmalarda yöneticiniz ile iletişiminiz belirli sınırlar dahilinde ilerlerken küçük firmalarda yöneticilerinizle daha sıcak ilişkiler kurabilir, deneyimlerinden yararlanma şansı elde edebilir ve fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.