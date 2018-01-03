İşten çıkarıldıysanız bunlara dikkat!

Son dönemlerde yaşanan ekonomik belirsizliklerle birlikte birçok işveren çalışanlarını işten çıkarıyor. Aniden yapılan bu çıkarmalar pek çok kişinin ansızın işsiz kalmasına neden oluyor. Siz de beklenmedik bir şekilde işten çıkarıldıysanız bazı yasal haklarınız olduğunu unutmamalısınız. İşten ayrıldıktan sonra hemen harekete geçerek hakkınıza sahip çıkabilirsiniz. İşte işten çıkarılanların sahip olduğu haklar:

İşe iade davası

Pek çok çalışanın bilmediği işe iade davası ile sevdiğiniz ve nedensiz çıkarıldığınız işinize geri dönme hakkını elde edebilirsiniz. İş yerinde altı aydan uzun bir süre belirsiz iş sözleşmesi ile çalışıyorsanız ve iş yerinizde en az 30 kişi daha çalışıyorsa bir ay süreyle işe iade davası açabilirsiniz. Dava önce noterden avukatınız aracılığıyla ihtar çektikten sonra eğer işverenden herhangi bir yanıt gelmezse dava açabilirsiniz.

İşsizlik maaşı

İşten çıkarılmadan önceki 120 gün boyunca aralıksız çalıştıysanız, 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak bir işte çalıştıysanız SGK ile ilişiğinizin kesildiği 30 gün içinde İşkur'a şahsen veya internet üzerinden başvuru yaparak prim gün sayınıza göre en az 600 en fazla 1300 lira işsizlik maaşı alabilirsiniz. İşsizlik maaşı prim gün sayısına göre en az 6 ay en fazla 10 ay süreyle alınabilir.

İhbar tazminatı

İşveren sebepsiz bir şekilde sizi işten çıkarıyorsa kıdeminize göre size en az 2 ile 8 hafta öncesinden haber vermelidir. Bu süreçte belirli zamanlarda iş arama hakkınız da vardır. Habersiz bir şekilde işten çıkarıldığınızda 6 aydan az süre çalıştıysanız 2 hafta, 6 ile 1,5 yıla kadar 4 hafta, 1.5 ile 3 yıl arası 6 hafta, 3 yıldan fazla ise 8 haftaya tekabül eden maaş tutarınızı alabilirsiniz.

Kıdem tazminatı

İşinizde bir yıldan uzun süredir çalışıyorsanız ve nedensiz yere işten çıkarıldıysanız kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız. Çalışılan yıl sayısına bağlı olarak değişen kıdem tazminatında 30 günlük brüt ücret ve maddi yan haklar hesaplamada dikkate alınır.

Yıllık izin ve genel tatil ücretleri

İşveren genel tatillerde sizi çalıştırdıysa çift personel primi ödemek zorundadır. Bu hakkınızı işverenden işten çıkarıldığınızda talep edebilirsiniz. Ayrıca iş yerinde bir yılınızı doldurduysanız ve ücretli izin hakkınızı kullanmadıysanız işten çıktığınızda işverenden bu ücretleri talep edebilirsiniz ya da yıllık ücret ve genel tatil davası açabilirsiniz.

Maddi ve manevi tazminat

İş yerinde mobbing, hakaret, iftira veya kötü muamele ile karşı karşıya kaldıysanız işverene maddi ve manevi tazminat davası açabilir ve hakkınızı savunabilirsiniz.