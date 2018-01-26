İş yerinde lider olmak isteyenlere özel 7 taktik

Kariyerinizde sivrilmek veya mevcut iş yerinizde lider konuma gelmek sandığınız kadar zor değil. Pozisyonunuzu yükseltmek için bazı noktalara dikkat edebilir ve patronunuzun gözüne girerek lider özelliklerinizi sergileyebilirsiniz. İşte iş yerinde lider olmak isteyenlere özel taktikler:

1. Daha fazla çalışma süresi

Çalışma sürenizi herkesten biraz daha uzun tutmanız patronunuzun gözünden kaçmayacaktır. İş yerine her zamankinden daha erken gelmek veya işinizi bitirdikten sonra iş yerinden ayrılmak takdir edilesi davranışlardan. Toplantılarınızın öncesinde işe erken gelerek hazırlık yapmak da işinize özen gösterdiğinizin ve işe olan bağlılığınızın bir kanıtı olarak algılanır.

2. Şirkete fayda sağlamak

Şirketin çıkar ve amaçlarını her daim gözetmenin yanında problemli durumlar hakkında fikir beyan etmek veya çözüm gerektiren konularla mücadele etmek de şirketteki konumunuzu yükseltebileceğiniz fırsatlar arasında bulunuyor.

3. Yetenekleri geliştirmek

Şirketinize değer katmak için yeteneklerinizi geliştirerek pozisyonunuzu yükseltebilirsiniz. İşinizi daha iyi yapmanızı sağlayacak olan teknik beceriler ve davranışsal uygulamaların yanında yeteneklerinizi geliştirerek şirkete daha fazla yarar sağlayarak şirketin değişmez parçalarından birisi olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz.

4. İş arkadaşlarıyla iletişim

İş arkadaşlarınızla iyi bir iletişiminizin olması iş yerinde sizi lider konumuna getirebilir. Her daim saygı gören, yaptığı iş beğenilen ve iş arkadaşlarına yardımcı olan birisinin iş yerinde yükselmemesi için hiçbir neden yok. Günün büyük bir bölümünü geçirdiğiniz iş arkadaşlarınızı zaman zaman alttan almak ve tolere etmek de iletişimin olmazsa olmazlarından.

5. Kişisel iletişim konusunda dikkatli olmak

İş dışındaki kişisel iletişiminize iş yerinde fazla zaman harcamamaya özen gösterin. Öğle aralarında veya molalarda kişisel işlerinizi halletmeli diğer zamanlarda ise işinize öncelik vermelisiniz. Tüm gününü masa başında sosyal medyada veya arkadaşlarıyla konuşarak geçiren biriyseniz lider olma şansınız da yok demektir.

6. Görünür olmak

İş yerinizde yaptıklarınızla görünür olmak ve takdir toplamak sandığınız kadar zor değil. İş akışı ve proje çalışmalarınız hakkında patronunuzu düzenli olarak bilgilendirmek başarılarınızın da daha görünür olmasını sağlar ve sizi liderlik koltuğuna oturtabilir.

7. Lider gibi davranmak

Lider olmak istiyorsanız he şeyden önce lider gibi davranmanız gerekiyor. Size verilen işler dışında ekstra sorumluluklar almak ve şirketin zorda kaldığı durumlarda çözüm geliştiren kişi olmak liderlik yolundaki en önemli adımlar.