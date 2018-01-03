İş arama sürecinde mutlaka yapmanız gerekenler

İş aramak çoğu zaman sıkıntılı ve stresli bir süreci de beraberinde getirir. Olumsuz sonuçlanan görüşmelerde yaşanan hayal kırıklıkları veya haftalarca cevap alınmayan mülakatlar iş arayanların motivasyonlarının da düşmesine neden oluyor. İş ararken adayların kendilerini belirli bir süre ile kısıtlamaları da yapılan yanlışlar arasında yer alıyor. İş arama sürecini sakin bir şekilde yönetmek ve özgüven kaybı yaşamadan görüşmeleri sürdürmek en önemli detaylardan. İşte iş arama sürecinde mutlaka yapmanız gerekenler:

Sosyal medyayı yabana atmayın

Son aylarda pek çok marka ve şirket iş duyurularını sosyal medya üzerinden gerçekleştiriyor. Çalışmak istediğiniz şirketin Linkedin hesabının yanında varsa sosyal medya hesaplarını da takip ederek iş duyurularından kolayca haberdar olabilirsiniz.

İş aramaya yeterli zaman ayırın

İş arama sürecine ciddi yaklaşmanız ve buna zaman ayırmanız bu süreci daha hızlı bir şekilde geçirmenize yardım eder. Düzenli olarak iş ilanlarını takip ederek yeteneklerinizle uyuşan pozisyonları inceleyebilirsiniz.

Motivasyon mektubunu unutmayın

Çalışmak istediğiniz pozisyonlara başvuru yaparken sadece CV'nizi göndermeniz her zaman yeterli olmayabilir. Daha etkileyici ve dikkat çekici bir başvuru için her başvuruya özel olarak işe motivasyonunuzu anlatan bir yazı hazırlayabilir ve mülakata çağrılma şansınızı artırabilirsiniz.

Yaratıcı bir CV hazırlayın

İş arama sürecini kısaltmanın ve işverenlerin dikkatini çekmenin en etkili yollarından biri de CV'nize farklılıklar katmak. Pozisyona göre değişmekle birlikte CV'nizde tecrübelerinizin yanında başarılarınızı da öne çıkarabilir veya yaratıcı işler için video CV hazırlayarak işverenlerin radarına girebilirsiniz.

Ağınızı güncelleyin

Sosyal mecralarda sektörden yeni bağlantılar kurabilmek ve onlarla iletişim halinde olmak en yeni iş olanaklarından ilk sizin haberdar olmanızı ve farklı iş fırsatlarını yakalamanızı sağlayabilir. Arkadaşlarınızı da iş arama sürecinden haberdar ederek bu konuda size yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz.

Mülakat sorularına hazırlanın

İş arama sürecinde her an mülakata çağırılacakmış gibi hazır olmak görüşmelerde daha az stresli olmanıza yardım eder. İş görüşmelerinde sorulan bazı tuzak soruları kolay bir şekilde cevaplayabilir ve işe kabul edilme şansınızı artırabilirsiniz.

Bir kariyer uzmanı ile görüşün

İş arama sürecinizi doğru bir şekilde yönetmek için insan kaynakları şirketlerinden bir uzmanla veya bir kariyer koçu ile görüşerek hedeflerinizi daha akıllıca belirleyebilir ve iş bulma taktikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.