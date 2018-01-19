Girişimci olduğunuzun işareti davranışlar

Bir fırsat yakalayıp, bu fırsatı yenilikçi bir şekilde takip eden ve başarıya ulaşan kişilere girişimci deniyor. Peki, içinizde gizli bir girişimci varsa bunu nasıl anlarsınız?

Eğer herhangi bir konuda her zaman kendinize ait ve birtakım dayanakları olan fikirleriniz oluşuyorsa ve kalabalığın peşinden gitmektense, doğruluğuna inandıklarınızı takip ediyorsanız, bunu ilk işaret olarak sayabilirsiniz. Girişimciler, herkesin yaptığını yapmaz ve kendilerine ait yeni iş yapış şekilleri geliştirirler.

Eğer yapacağınız bir şey konusunda, amaca ulaşmak için risk almaktan kaçınmıyor ve çoğu zaman gözükara davranıyorsanız, girişimci bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. Burada, risk almaktan kaçınmamak ile bahsettiğimiz, sonucuna güvenilmeyen konularda alınan sıradan riskler değil. Eğer kendinize güveniniz tamsa ve sonuca inanıyorsanız risk almayı sevebilirsiniz.

Kendine güven demişken, girişimcilerin bir özelliği de emin duruşları ve kendilerine olan inançları. Bunun da altında, kendilerini yetiştirmiş olmaları, birçok konuda bilgi sahibi olmaları ve yapacakları iş hakkında derinlemesine yapılan araştırmalar yatıyor. Yani, fazla bilgi kendine güveni de getiriyor.

Ancak, işler herkes için her zaman yolunda gitmeyebilir. Başarısız olmaktan korkmamak ve bu sonucu da gururla kabul etmek önemli bir girişimci özelliğidir. Girişimcilerin, başarısızlık sonrası motivasyonları çok düşmez; aksine bu sonuçtan öğrendikleriyle yola daha güçlü bir şekilde devam ederler.

Etkili zaman yönetimi de girişimcilerin sahip olduğu özellikler arasındadır. Eğer girişimci özellikleri taşıyorsanız, günlük ve saatlik iş planlarınız ve bunlara ne kadar sadık kaldığınız önemlidir.

Eğer bir girişimci ruhuna sahipseniz, çevrenizde olan, iletişim kurduğunuz kişiler hakkında da seçicisiniz demektir. Sizi geriye götürecek ve başarınıza bir anlamda engel olacak kişiler yerine çevrenizde, sizi entelektüel anlamda besleyecek, motivasyonunuzu yüksek tutan ve size inanan kişiler olur.

İleriyi görebilme ve yerinde tahminler yapma da önemli girişimcilik özelliklerindendir. Bu özellikler, girişimcilerin yeni iş fikirleri geliştirebilmelerini ve böylece büyük bir boşluğu kapatarak insanlara ihtiyaç duydukları ürün ya da hizmeti sunarak başarılı olmalarını sağlar.

Girişimcilerin çoğunda görülen ortak bir özellik de başarıları ve karakter özellikleri konusunda alçakgönüllü davranmalarıdır. Yaptıkları ile gurur duyarlar; ancak kibirlenmezler. Böylece ekipleri ve çevrelerindekiler tarafından da sevilen ve örnek alınan kişiler olurlar.

Girişimciler, ortaya koydukları işlerle öne çıkarlar ve istedikleri de budur. Özel hayatlarındansa, başarılı bir şekilde tamamladıkları işler ve kişilik özellikleri çok daha önemlidir ve bunlarla anılmak isterler.