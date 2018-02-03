Dünyaca ünlü markaların inanamayacağınız pazarlama hileleri

Dünyaca ünlü markalar satışlarını artırmak için her geçen gün yeni yöntemler deniyor. Tüketim çılgınlığının giderek arttığı bugünlerde de pek çoğu da işe yarıyor. Tüketiciler yeni bir şeyler satın almak istiyor, yapılan pazarlama hilelerini göremiyor ve çılgınca para harcamaya devam ediyor. İşte dünyaca ünlü markaların daha fazla kar elde edebilmek için uyguladıkları hilelerden bazıları:

1- Hızlı Müzikler

Herkesin bildiği şeylerin başında müzik geliyor. Özellikle giyim mağazalarında her zaman canlı ve hızlı müzikler çalar. Bunun sebebi de "Beğen, al, çık!" mantığı. Hızlıca ihtiyacınız olan şeyi beğenin, alın ve çıkın. Hatta bu durum belli bir süre sonra panik hali oluşturduğu için ihtiyacınız olmayanları da alırsınız.

2- Açık Mağaza Kapıları

Açık mağaza kapıları bilinçaltında "Kapımız sonuna kadar açık, her zaman bekleriz!" düşüncesi oluşturur. Bunu genellikle daha uygun fiyatlı ürünler satan mağazalar yapar. Eğer mağazanın kapısı kapalıysa içeride sizi bekleyen pahalı ürünler olduğunu bilirsiniz. Belki sizi bir güvenlik görevlisi bile karşılayabilir.

3- Zaman Kavramını Unutturma

Hiç penceresi ve saati olan bir AVM gördünüz mü? Görmemişsinizdir. AVM'lerde uygulanan bu stratejiyi benimseyen başka markalar da mevcut. Peki bunu neden yapıyorlar? Müşteriye tamamen zaman kavramını unutturmak, alışveriş yapmaktan, para harcamaktan vazgeçmesini engellemek ve "Akşam olmuş, hadi eve gidelim!" şeklinde düşüncelere kapılmasın diye bu strateji uygulanıyor.

4- Bir Ürünü Tüm Markalar Satmaya Çalışıyorsa Dikkat

Eğer bir ürünün reklamını farklı markalardan sürekli görmeye başladıysanız dikkat etmenizde fayda var. Çünkü size sürekli baskı yapılarak satılmaya çalışan ürünün sonrasında çıkacak ürün mutlaka o özelliği de barındırıyor olacaktır. Bunun en güzel örneği ise; bir süre önce sürekli kurutma makinesi reklamları görüyorduk. Ancak artık yok, neden? Çünkü o reklamlardan 6 ay sonra kurutma makinesi özelliği olan çamaşır makineleri piyasaya çıktı. Markalar da ellerindeki kurutma makinelerini satıp, fazlaca kar ettiler.

5- Tek Fiyatlandırma

Dikkat ederseniz tüm fiyatlandırmalar tek rakamla biter. Ürünün fiyatı 200 TL değil de 199.99 TL'dir. Bunun sebebi insanlar yuvarlarken 200 TL'ye değil de 100 TL'ye yuvarlama eğilimindedirler. Bu sebeple markalar müşterilerine daha az para harcadığını düşündürerek daha fazla para harcatırlar.

6- Yokluk Psikolojisi

Bir markanın bir ürünü tercih edilmiyorsa, markalar hemen insanlar üzerinde yokluk psikolojisi uygularlar. Peki nedir bu yokluk (kıtlık) psikolojisi? Yanlış "aciliyet" bilinci olarak da adlandırılan, "bitiyor", "son kaldı", "hemen al, bu fiyatta son ürün" söylemleri ile size o ürünü aldırmaya çalışırlar ve bunu da başararak satmayan ürünlerini ellerinden çıkarmış olurlar.

7- Hediye Kartları

Hediye kartları markanın size sunduğu bir ayrıcalıkmış hissi vermesinin yanı sıra fazla para harcamanıza sebep olur. Hediye kartını her kullanmak istediğinizde bir "alt limit" belirir ve siz o karta sahip olmak için 10 TL, 20 TL gibi miktarlar daha harcarsınız. Bakıldığında çok yüksek olmayan bu miktarlar toplu halde oldukça fazla kar getirirler.

8- Bir Alana Bir Bedava

Daha çok marketlerde tercih edilen bir hiledir. "Bedava" kelimesi sanki aldığınız şeylerin hepsini bedava alıyormuşsunuz hissine kapılarak size daha fazla para harcattırır. Bunun en belirgin sonucu olarak da "3 Al, 2 Öde" kampanyaları "1 Alana 1 Bedava" kampanyalarından aynı sonuca götürmesine rağmen her zaman daha düşük performanslar getirir.

Sonuç olarak, markalar pazarlama faaliyetlerini, size ürünleri tanıtmak için kullandıkları gibi, hilelere de oldukça fazla yer vererek daha çok para kazanmak ve müşterilerini elde tutmak için de kullanırlar.