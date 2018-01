Dünyanın önde gelen girişimcileri arasında bulunan ve Microsoft'un kurucusu olan dahi isimlerden Bill Gates okuduğu kitapları paylaşarak herkesin bu kitaplardan ilham alabileceği bir şeyler olduğunu söylüyor. Kitap okumayı ve yeni fikirler edinmeyi sevdiğini söyleyen başarılı girişimci herkese kitap okumayı tavsiye ediyor. İşte Bill Gates'in favori 7 kitabı:

1. The Sixth Extinction - Elizabeth Kolbert

Doğa bilim uzmanlarına göre dünya tarihi şimdiye kadar toplam 5 yok olma ile karşı karşıya kalmış. The Sixth Extinction'ın yazarı Elizabeth Kolbert'e göre ise bu yok olmaların sonunda 6'ıncı bir yok olma daha insanlığı bekliyor. Yazar kitabında bu konu hakkında görüşlerini belirtiyor.

2. Business Adventures - John Brooks

Bill Gates'in Warren Buffet'in özel tavsiyesi ile okuduğu bu kitap New Yorker dergisinin 1950 ile 1960 yılları arasında yayınladığı iş odaklı makalelerden derlemelerle dolu. Gates bu kitabın iş hayatına yön verdiğini belirtiyor.

3. How Asia Works - Joe Studwell

Dünyanın en dinamik kıtaları arasında girmeye başlayan Asya'nın kalkınması ve gelişmesi üzerine düşüncelerini paylaşan yazar kitabında farklı fikirler ortaya atıyor.

4. What If? - Randall Munroe

Teorik sorulara uygun görsellerle yanıt veren kitapta yazar aklınıza gelebilecek farklı sorulara verdiği ilginç cevaplarla sizi değişik şekilde düşünmeye itiyor.

5. Should we eat meat? - Vaclac Smill

Kitabında et yiyip yememek konusunda çeşitli sorgulamalar yürüten yazar eti tanımladıktan sonra etin insanlık tarihindeki evriminden bahsediyor. Etin sağlığımıza ve doğaya etkilerine de kitapta yer veren yazar ayrıca ülkelerin et tüketimi yanında hayvanların katledilmesi konusunda da çeşitli görüşlere yer veriyor.

6. Stress Test: Reflections on Financial Crises - Timothy F. Geithner

Yazar bu kitabında kriz dönemlerinde finansal krizlerle boğuşmanın ne demek olduğunu detaylı bir şekilde kaleme almış. Ailesinden uzakta kalması, gelen eleştirileri göğüslemesi ve yalnızlaşmaya başlaması hakkında detaylı bilgiler paylaşıyor.

7. How to Lie with Statistics? - Darrell Huff

İstatistiklerin geçmiş yıllarda nasıl yanlış şekilde yansıtıldığına değinilen kitapta istatistik yorumlama hakkında bilgiler verilirken istatistiklerin her zaman güvenilir olmadıklarından bahsediliyor.