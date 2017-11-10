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    Koalisyonda kesin karar perşembeye

    Ali VARLI / BERLİN
    10.11.2017 - 20:01 | Son Güncelleme:

    Almanya’da dört parti arasındaki koalisyon görüşmeleri devam edecek. Son karar 16 Kasım perşembe günü verilecek. Partilerin genel sekreterleri, koalisyon için umutlu olduklarının mesajını verdi.

    ALMANYA’da CDU/CSU, Yeşiller ve FDP temsilcileri, koalisyon hükümeti kurmak için üç hafta önce görüşmelere başladı. Üç hafta içinde süren çetin görüşmeler sonunda mülteci, aile birleşimi, ulaşım, vergi, güvenlik, AB ve tarım konuların dört parti arasındaki görüş ayrılıkları henüz giderilmedi. Basının karşısına geçen dört partinin genel sekreterleri, koalisyon hükümetinin kurulması konusunda umutlu olduklarını belirtirken, dördü de nihai kararın 16 Kasım perşembe günü belli olacağını söyledi. Partilerin genel sekreterleri parti uzmanlarının fikir birliğine varılmayan konular ilgili görüşmelerini sürdüreceklerini de açıkladı. 

    DIŞİŞLERİ’Nİ KİM ALACAK?
    Yeşiller Partisi hükümete girmesi durumunda alacağı bakanlığı belirledi. Dışişleri Bakanlığı’nı alma konusunda ısrarlı olacağı beklenen Yeşiller, Çevre ve Sosyal Bakanlıkların yanı sıra tarım veya ulaştırma bakanlığından birine talip olacak. Spiegel’in haberine göre Yeşiller bu dört bakanlıktan üçüne razı olacak. Parti içinde yapılan tartışmalarda Dışişleri Bakanlığı konusunda ısrarlı olunmayacağının karara bağlandığı ileri sürüldü. Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir’in adı Dışişleri Bakanlığı için geçiyordu. Yeşiller’in bu bakanlığı alması halinde büyük ihtimalle bu koltuğa Özdemir oturacaktı. Dışişleri, Yeşiller’e bırakılmazsa Cem Özdemir’in Çevre Bakanı olması bekleniyor.

    Etiketler: CDU/CSU Yeşiller ve FDP , Almanya koalisyon , Dışişleri kimin olacak
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