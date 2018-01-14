Koalisyon bu krizle fazla uzun yaşamaz

BAKAN Francken’ın geçen yıl Sudan’ın Brüksel Büyükelçiliği ile vardığı anlaşmayla ülkede kaçak yaşayan Sudanlı göçmenlerin Sudan’dan gelen bir heyet tarafından tespit edilerek ülkelerine geri gönderilmesinin kararlaştırılması tartışmalara neden oldu. İnsan hakları grupları Sudan’dan gelen heyetin özellikle siyasi bağlantıları olan sığınmacıları tespit edeceğini, bu kişilerin Sudan’a iadesi sonrasında tehlikeyle karşı karşıya kalacağını iddia etti. Nitekim, kısa sürede Francken’ın anlaşması çerçevesinde Sudan’a iade edilen sığınmacılardan bazılarının işkenceye maruz kaldığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine Belçika’daki muhalefet partileri ve koalisyon ortaklarından Flaman Hristiyan Demokratların (CD&V) bazı üyeleri Theo Francken’ın istifasını talep etti.





Theo Francken

BAŞBAKAN MECLİSTE AÇIKLAMIŞTI

Sudanlı sığınmacılar konusu Francken ve Başbakan Charles Michel arasında da sıkıntıya yol açtı. Michel, ülkesine dönen Sudanlı sığınmacıların işkenceye maruz kaldığına yönelik iddialar sonrasında konuya ilişkin araştırma yürütüldüğünü, araştırma sonuçlanana kadar da Sudan’a sığınmacı iade edilmeyeceğini açıklamıştı. Michel, bu bilgileri Francken’den aldığını dile getirmişti. Ancak, Francken’ın yaptığı anlaşma çerçevesinde ocak ayında da sığınmacı iadeleri için planlar yapıldığı ortaya çıktı. Bu çerçevede hükümet nezdinde tepkiler çoğalırken, Francken’a yönelik istifa çağrıları yoğunlaştı.

BU YALANLARLA DEVAM EDEMEZ!

CD&V’nin Türkiye kökenli Milletvekili Veli Yüksel, “Bu noktada Francken’in Meclisi yanıltması ve başbakana yalan söylemesi söz konusu. Hükümetin mülteci politikasını destekliyoruz. Ancak Francken’ın Mecliste yalan söylemesi ve başbakanı yanıltması konusunda bir sıkıntı var. Bundan önce daha az ciddiyet arz eden durumlarda bakanlar istifa etti, Francken’ın bu yalanla bakanlık görevine devam edip etmeyeceği konusu var, bunu onun takdirine bırakıyoruz” diye konuştu.

‘KOALİSYONDAN ÇEKİLİRİZ’ TEHTİDİ

Diğer taraftan N-VA’nın önde gelen üyelerinden Francken’a parti lideri Bart De Wever’dan destek geldi. De Wever, “Eğer Theo Francken istifaya zorlanırsa Yeni Flaman İttifakı da koalisyondan çekilir. Bu konuda çok kararlıyız. Theo Francken’a desteğim tamdır ve bu olaylar sonucu zarar görmesine göz yummam” dedi.

Başbakan Michel de Francken’ın istifasının gündemde olmadığını belirterek, “Francken’ın politikası sert ancak adil. Sığınmacı politikalarında sertlik önemli, çünkü bu şekilde sınırlarımızı koruyoruz. Politika adil, çünkü kriterleri karşılayan sığınmacıların ülkeye girmesine zaten izin veriyoruz” açıklamasını yaptı.

‘BAŞBAKAN KUKLA HALİNE GELDİ’

Michel bir taraftan Francken’ı korumak yoluyla N-VA’yı koalisyon içinde tutarak koalisyonun devamını güvence altına almaya çalışırken, diğer koalisyon ortağı CD&V’yle karşı karşıya kalıyor.

Koalisyon ortağı CD&V partisinin önde gelen üyelerinden Eric Van Rompuy, “Başbakan Michel, N-VA’nın kuklası haline geldi.” dedi.

Muhalefetteki Valon Sosyalist Partinin yöneticilerindenAhmed Laaouej ise “Belçika’da artık meşru bir başbakan yok” ifadesini kullandı.