KMÜ'den 7 farklı ülkeden 8 üniversiteyle anlaşma

KMÜ ile dünyanın 8 farklı üniversitesi arasında Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, Mevlana ve Uluslararası Eğitim-Öğretim Mutabakatı (Memorandum of Understanding) programları çerçevesinde yapılan anlaşmalarla üniversiteler arasında akademik işbirliğini geliştirmenin yanı sıra personel ve öğrenci hareketliliğinin sağlanması öngörülüyor.

Üniversite, Erasmus+ Program Ülkeleri ile yapılan KA103 anlaşması çerçevesinde Romanya'nın Alba Iulia Üniversitesi ile öğrenci ve personel değişimi konusunda anlaşma imzalarken Erasmus+ Ortak Ülkeleri ile yapılan KA107 çerçevesinde Bosna Hersek'in Tuzla Üniversitesi, Malezya'nın Teknoloji Üniversitesi ve Putra Üniversitesi, Arnavutluk'un Gjirokastra Eqrem Çabej Üniversitesi, Kazakistan'ın Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Ukrayna'nın Oles Honchar Dnipropetrovsk Ulusal Üniversitesi ile değişim anlaşmaları imzaladı.

Mevlana Programı kapsamında KMÜ; Bosna Hersek'in Tuzla Üniversitesi, Arnavutluk'un Gjirokastra Eqrem Çabej Üniversitesi ve Azerbaycan'ın Devlet Petrol ve Endüstri Üniversitesi ile öğrenci değişimi konusunda anlaşmaya varırken Uluslararası Eğitim-Öğretim Mutabakatı kapsamında da Bosna Hersek'in Tuzla Üniversitesi ve Kazakistan'ın Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile eğitim-öğretim ve kültürel alanlarda işbirliği anlaşması yaptı.

KMÜ rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, her geçen gün uluslararasılaşma konusunda yeni açılımlar yapacağını belirtti. Akgül, "Üniversitemizi akademik alanda güçlendirmek, potansiyelimizi ve kaynaklarımızı uluslararası bilim camiasıyla paylaşarak deneyimlerimizi artırmak ve dünyanın çeşitli üniversiteleriyle ortak projelere imza atarak uluslararası üniversite hüviyetine kavuşmak önceliklerimiz arasında" dedi.