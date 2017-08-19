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    Klozetin 'esrarı'

    Ramazan ÇELİK / DHA
    19 Ağustos 2017 - 22:04Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 22:04

    HATAY’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine karşı başlattığı operasyonların ilkinde çok sayıda işyeri ve eve şafak baskını düzenledi.

    Bu operasyonda 34 kişi hakkında işlem yapıldı. 15 Ağustos'ta, 5 aylık takip sonucunda Kilis, Gaziantep ve Hatay merkezli olarak eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Antakya, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki 13 adrese baskın yapıldı.

    Bu operasyonlarda ise 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda kalem şeklinde 1 suikast silahı, bu silaha ait 3 mermi, ruhsatsız 2 tüfek, bin 414 adet captagon hap, 356.5 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

    Ele geçirilen esrarın, operasyon yapıldığını anlayan bir şüpheli tarafından kloze rezervuarda saklanmaya çalışıldığı açıklandı. 

    Etiketler: Hatay , Uyuşturucu , gazetehaberleri
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