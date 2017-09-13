Klor gazı skandalında yeni gelişme

Merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde dün 135 kişinin etkilendiği klor gazı sızıntısı olayı ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kurtalan Belediyesi'ne ait su deposundan çaldıkları klor tankını köye getirdikleri belirlenen ve gözaltına alınan C.Ç., C.C. ve A.K.'nin karakoldaki sorguları tamamlandı.

Sorguları tamamlanan ve Siirt Adliyesi'ne dün akşam saatlerinde sevk edilen 3 kişi, savcılıkta ifadeleri alınmasından sonra 'Hırsızlık' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.