Klip çekiminde büyük kaza! Yıldız Tilbe az kalsın yanıyordu

HaberTam'ın haberine göre; Serdar Ortaç ile Yıldız Tilbe 'Havalı Yarim' klibi için geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. Ortaç’ın yeni albümü için Tilbe’den aldığı parçanın klibinde eğlenceli ve neşeli anlar yaşanmış, çekimler magazin programlarına da konu olmuştu.

Klip çekiminden bir gün önce 8 saat kuaförde kalan ve saçlarına kaynak yaptıran Tilbe, hararetli bir şekilde şarkısını söylerken birden masada duran şamdanı gözden kaçırdı. Saçları aniden alevlere teslim olan ünlü şarkıcının yardımına derhal setteki kuaförü koştu. Büyük korku yaşayan Tilbe’nin kaynağının bir kısmı ile orijinal saçlarından bir bölümünün yandığı öğrenildi. Kaza sonrası çekimlere bir süre ara verildi ve daha sonra klip tamamlandı.