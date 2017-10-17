Klavye Delikanlıları oyuncuları kimlerdir? Dizinin konusu

Klavye Delikanlıları, oyuncuları dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Birkaç gencin daha fazla para kazanma hayaliyle girdiği sanal korsanlık işi, eğlenceli olduğu kadar tehlikeli bir süreci gözler önüne serecek. Dikkat çeken bir konuya sahip olan Klavye Delikanlıları, oyuncuları ile de merak konusu oldu. İşte, ilk bölümün ekrana gelmesinin ardından merak edilen Klavye Delikanlıları oyuncuları ve konusu

KLAVYE DELİKANLILARI OYUNCULARI

RASİM ÖZTEKİN (HİKO DAYI)

44 yaşında. Üç tane aynı model pijama kumaşından şalvarı vardır. Sürekli tek renk tişört ve spor giyer. Kafasında kasket. Elinde tesbih. Gözünde güneş gözlüğü. Genç derviş.

Gelir kaynağı yok. Geçim derdi yok. Yaşama kaynağını insanların hayatını düzeltmeye çalışmaktan alıyor. Müdahaleci. Baskın karakter. Yolunu bulur. Yaşadığı aşkı yüreğine kazır. Kederinde ortağıdır neşenin olduğu gibi. Kulübede yaşar. Aforizmaların üstadıdır.

Eski sevdası Nergis yıllar sonra tekrar karşısına çıkınca bir süre afallar ama mahalleye yeni taşınacak olan Eczacı Ece hanım, Onun hikayesini finale taşıyacak olan kadındır.

Hiko dayının hikayesinin finali bir kitapçıda hayranlarına kendi yazdığı kitapları imzalarken sona erecektir.

KAAN YILDIRIM (KEREM TANRIVERDİ)

1986 doğumlu Kaan Yıldırım, Londra’da Brunel Üniversitesi Pazalama bölümünde eğitim aldı. Ardından oyunculuk eğitimleri almaya başlayan Kaan Yıldırım ilk kez Kayıp dizisinde yer aldı. Televizyonda Ulan İstanbul, Adı Mutluluk ve Kalbim Yangın Yeri yapımlarında oynadı. Yok Artık ve Ümmü Sıbyan: Zifir filmlerinin yapımcısı olan oyuncu Yok Artık 2 filminin hem yapımında hem de oyuncu kadrosunda yer aldı. 2017’de vizyona giren Bölük filminin başrol oyuncularından Kaan Yıldırım Klavye Delikanlıları’nın Kerem’i olarak izleyici karşısına çıkacak.

URAZ KAYGILAROĞLU (KUZEN VOLKİ)

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü mezunudur.

Uraz Kaygılaroğlu'nun Oynadığı Diziler

Baba Candır / 2015-2016-2017

Yedi Güzel Adam / 2014

Eski Hikaye / 2013

Harem / 2012

Pis Yedili / 2011-2012-2013

Canını Sevdiğimin İstanbul'u / 2009

Es Es / 2008

Milyonda Bir / 2008

Uraz Kaygılaroğlu'nun Oynadığı Sinema Filmleri

Dönerse Senindir / 2016

Mezuniyet / 2009

Uraz Kaygılaroğlu'nun Oynadığı Televizyon Filmleri

Bamsı Beyrek / 2016

VİLDAN ATASEVER (SEYRAN)

26 Temmuz 1981 Bursa doğumlu Vildan Atasever, ilk oyunculuğunu Kutluğ Ataman'in yönettiği İki Genç Kız filminde Handan rolü ile oynadı, bu ilk filmi ile 42. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Kadın İsterse dizisi ile büyük bir kitleye hitap etti ve ardından Zeki Demirkubuz'un yönettiği Kader sinema filmi ile 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Erden Kıral'ın yönettiği Gece sinema filmi ile 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri'nde Dram Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu ödülünü alan oyuncunun birçok sinema ve dizi projesi bulunmaktadır. Bazı dizi projeleri; Bıçak Sırtı, Samanyolu, Yaz'ın Öyküsü ve en son Muhteşem Yüzyıl'dır.

ALİ BARKIN (BAYRAM ŞEKER)

03 Ocak 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ali Barkın Bürkan, İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden; 2010 yılında ise Kanada'da eğitim vermekte olan Vancouver Film School, Sinema ve Televizyon oyunculuğu bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro ile üniversite yıllarında tanışan Ali Barkın, Ankara'da çeşitli özel tiyatrolarda sahne almıştır. Sinema ile ilk tanışması ise, baş rolünü ve yardımcı yapımcılığını üstlendiği Kanada yapımı, Dilemma filmi ile gerçekleşmiştir. Çalışmalarını bir süre Kanada'da sürdürdükten sonra Türkiye'ye dönen Ali Barkın; Yeşil Deniz, Hayat Devam Ediyor, Deniz Yıldızı ve Şefkat Tepe adlı dizilerde yer almıştır.

SELEN SEYVEN (SELEN)

02 Nisan 1986 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Selen Seyven, Özbek bir anne ve Türk babadan dünyaya gelmiştir. Ankara Yahya Kemal Beyatlı Lisesi mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nü okudu. Selen Seyven Genco dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından adını Osman Sınav 'ın yönetmenliğini yaptığı Doludizgin Yıllar dizisinde rol aldı. İlk başrol oynadığı filmi Janjan'dır. Sinemada ikinci başrolünü, engelli bir kızı canlandırdığı Abimm filmiyle oynamış ve bu filmin gösterim gününde hayranları kendisi için sinema salonu kapattırmıştır.

SERAY SEVER (GÜNEŞ KİRTE)

1973 doğumlu Seray Sever 1.73 boyunda ve 56 kilodur. Saç rengi sarı, göz rengi yeşildir.

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU (VELİ)

26 Ocak 1978 tarihinde dünyaya gelen Sinan Çalışkanoğlu, Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü bitirdi. Daha sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezinde pandomim ve oyunculuk dersleri aldı.

Birçok tiyatro oyununda, dizide, sinema filminde ve reklamda oynamıştır. Atv‘de yayınlanmış olan başrolünde Sinem Kobal'ın oynadığı Selena adlı bir komedi dizisinde Hades adlı bir karakteri oynamıştır. 2 Eylül 2007 tarihinde Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlenip 2010 yılında boşanmışlardır. Show TV'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Volkan Şahin karakterini oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan Şanslı Masa adlı programın Orçun Kaptan ile birlikte moderatörlüğünü yapmıştır. TRT 1'de yayınlanan Gurbette Aşk isimli dizide oynamıştır.

2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tuğba Sarıünal ile evlenmiştir. Ancak çift 2015 yılının sonlarına doğru boşanmıştır. 52 bölüm Elin Oğlu programını sunmuştur. Program 7 Mayıs 2016 tarihinde sonà ermiştir.

GÜL ONAT (SEMİHA TANRIVERDİ)

Gül Onat 24 Kasım 1953 tarihinde dünyaya gelmiştir. Annesi Ferhan Onat, babası Doğan Onat‘dır. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında Sefer Seferde isimli sinema filmi ile yaşamıştır. 1994 yılında Şehnaz Tango isimli dizide Nilgün rolünü canlandırmıştır. 1998 yılında senaristi Sulhi Dölek, yönetmenleri Uğur Yücel, Orhan Oğuz, Türkan Derya olan, başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in olduğu “İkinci Bahar” adlı dizide Tarık Papuççuoğlu, Güven Hokna, Nedim Saban, Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yasemin Çonka ile birlikte oynadı. 2003–2011 yılları arasında Sihirli Annem adlı dizide İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Jess Molho, Defne Joy Foster, Metin Serezli, Zuhal Topal, Suat Sungur, Suna Selen, Lale Oraloğlu gibi oyuncularla beraber oynadı. Canlandırdığı Perihan karakteri çocuklar tarafından sevildi. 2010 yılında Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizisinde, 2015 yılında “Köstebekgiller: Perili Orman” adlı sinema filminde oynadı. Evrim Akın, Kayhan Yıldızoğlu, Yiğit Ege Yazar ve Reyhan Asena Keskinci‘nin de rol aldığı filmde Kerime Badem karakterini canlandırdı. Tv oyunculuğu ile beraber birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda yer almaktadır.

Gül Onat, 1977 yılında tiyatrocu Mehmet Birkiye ile evlendi. Onat adında bir oğlu vardır

CENGİZ KÜÇÜKAYVAZ (KAMİL ŞEKER)

Cengiz Küçükayvaz, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünde eğitim aldı. Tuncay Özinel Tiyatrosu ve Hadi Çaman Tiyatrosu ile profesyonel oyunculuk kariyerine atıldı. Reyting Hamdi, Çiçek Taksi, Gemide, Laleli'de Bir Azize, Kahpe Bizans,Ömerçip,Hababam Sınıfı serisi, Maskeli Beşler serisi, Süper Ajan K 9, Yedi Kocalı Hürmüz,Harbi Define,Çakallarla Dans gibi çeşitli sinema filmleri ve televizyon dizilerinde oynadı.

2008'de İstanbul Ümraniye Çakmak'ta kendi adını taşıyan Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosunu kurdu.

FİLİZ TAÇBAŞ (NERİMAN ŞEKER)

1964 doğumlu olan Filiz Taçbaş, ilk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Uzun bir süre ara verdikten sonra sinema ve dizi çalışmalarına devam etti. Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu. Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusudur.

İPEK TENOLCAY (NERGİS)

12 Temmuz 1970 tarihinde dünyaya gelen İpek Tenolcay uzun süre mankenlik yaptıktan sonra 1996 yılında Şehnaz Tango adlı televizyon dizisinde rol almıştır. Tenolcay, sunuculuk da yapmıştır. Örümcek dizisindeki başrolüyle büyük kitlelerce tanınmıştır. İyi derecede İngilizce bilen oyuncu, bir çocuk annesidir.

MERT ASKER (TAHİR TANRIVERDİ)

Mert Asker, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Yalancı Bahar dizisi ile yaşamış; Sudan Bıkmış Balıklar, Sana Bir Sır Vereceğim, Yedi Güzel Adam ve Rüzgarın Kalbi dizilerinde rol almıştır. Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Rasim Öztekin, Vildan Atasever, Kaan Yıldırım, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın, Selen Seyven, Seray Sever gibi ünlü isimlerin yer aldığı Klavye Delikanlıları dizisinin kadrosunda yer almakta ve Tahir karakterini canlandırmaktadır.

KLAVYE DELİKANLILARI KONUSU

İstanbul’un güzide semtlerinden Selimiye’de dünyaya gelen Bayram ve Kerem asosyal olarak büyümüş iki gençtir. İnsanlarla kuramadıkları bağlantıyı bilgisayarla kurmuşlar ve TROL olmuşlardır. Bayram ailesinin bütçesine katkı olsun diye babasının zoruyla bir tamirhanede çıraklık yaparken, Kerem ise hem annesiyle beraber işlettikleri peynirci dükkanına bakıyor hem de akşamları korsan taksiye çıkıyordur.

Trollük yaparak kazandıkları paranın dahi kurdukları hayalleri gerçekleştirmeye yetmeyeceğini düşündükleri günlerden geçerken, çocukluktan beri bizimkileri yoldan çıkaran Bayram’ın amca çocuğu Kuzen Volki Amerika’dan çıkagelir.

Teknoloji geliştikçe teknolojik suçlar da gelişiyordur. Kuzen Volki zenginlerin kredi kartından para indirmek için “yeni nesil dolandırıcılık” dümeni tezgahlar.

Ekibin ilk halkası Bayram ve Kerem’dir. Son halkası ise mezun olduğu üniversitenin idari işlerinde çalışıp zengin öğrencilere sınav sorularını satarak köşeyi dönen Seyran…

Kuzen Volki’nin uyanıklıklarıyla bir araya gelen ekibimizin felsefesi basittir. “Halkımızı değil, halkımızı sömürenleri sömürmek” Sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki savaş başlamıştır…