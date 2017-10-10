Klavye Delikanlıları oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler

Klavye Delikanlıları dizisi yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Rasim Öztekin ve Vildan Atasever gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı Klavye Delikanlıları’nın kadrosunda son yılların genç ve popüler isimleri de yer alıyor.

Hiko Dayı (Rasim Öztekin)

44 yaşında. Üç tane aynı model pijama kumaşından şalvarı vardır. Sürekli tek renk tişört ve spor giyer. Kafasında kasket. Elinde tesbih. Gözünde güneş gözlüğü. Genç derviş.

Gelir kaynağı yok. Geçim derdi yok. Yaşama kaynağını insanların hayatını düzeltmeye çalışmaktan alıyor. Müdahaleci. Baskın karakter. Yolunu bulur. Yaşadığı aşkı yüreğine kazır. Kederinde ortağıdır neşenin olduğu gibi. Kulübede yaşar. Aforizmaların üstadıdır.

Eski sevdası Nergis yıllar sonra tekrar karşısına çıkınca bir süre afallar ama mahalleye yeni taşınacak olan Eczacı Ece hanım, Onun hikayesini finale taşıyacak olan kadındır.

Hiko dayının hikayesinin finali bir kitapçıda hayranlarına kendi yazdığı kitapları imzalarken sona erecektir.

Kuzen Volki (Uraz Kaygılaroğlu)

Küçükken dayısını örnek aldığı için bu hale gelmiştir. Üzerinde anne babadan çok dayının emeği vardır. Özgüveni her daim tavandadır. Ukala’nın önde gidenidir. Dünya yansa umurunda olmaz. Para kazanmak için her şeyi yapar. Nerede çakallık var orada o var. Çok rahat adam satar. Kısacası kötü örnektir. Ama içinde bir yerlerde gizli bir hikaye vardır; onu kötü göstermeyen... Kuzen Volki böyle gelmiş böyle gider. Hayali sınırsız güce ulaşan zengin ve kafasına göre takılan bir adam olmaktır.



Kerem Topuz (Kaan Yıldırım)

En az Bayram kadar sıkıntılı bir aile yapısı mevcuttur. Pısırık ve kimseye laf geçiremeyen bir babaya, otoriter ve dediğim dedik olmaya çalışan bir anneye sahiptir. Agresifliği ve sorgulayıcılığı buradan gelir. İlişkilerden korkuşu annesinden, hayattan korkusu ise babasına benzemekten gelir.

En yakın arkadaşı aşağı yukarı aynı kaderi paylaştığı Bayram’dır. Hayatta en değer verdiği varlık ise kardeşi Tahir’dir. Her kardeşin böyle birabim olsun diyeceği türden bir abi ve Hikayemize tat katacak bir “abi-kardeş” hikayesi.

Kerem’in hayali ise bir sürü plaka sahibi olup oturduğu yerden para saymaktır.



Seyran (Vildan Atasever)

Tam bir İzmir kızı. Yeri geldiğinde çok rahat yeri geldiğinde de tersi pis modellerden. Yetişme yurdunda büyümüş. Okumuş. Okuduktan sonra okulun idari personeli olmuş ve zengin öğrencilere çaldığı sınav sorularını satarak ekstra kazanç sağlıyor. Tam bir dolandırıcı. Güzelliği kusurunu örten kadınlardan. Yetimhaneden beraber kaçtığı çocuk ile aşk yaşamış sadece. Çocuk bunu ortada bırakıp ortadan kaybolunca kendi başının çaresine bakmış ve bugünlere gelmiş. Erkeklerden nefret ediyor. İyi ve kaliteli yaşamaktan asla vazgeçmez. Her zaman şıktır. Yemeğin iyisini yer. Beyaz şarap ve şampanya sever. Yıllar sonra karşısına çıkacak olan Bayram, Seyran’ın aşk ile ilgili aradığı ilacı bulmasını sağlar. Ömrü uzayacaktır...

Selen (Selen Seyven)



Sosyal medyadaki yaşamın müptelası. Özenti hayatların hastası. Sevgilisi Kerem ile çocukluktan beri beraber. Ya sevdiği adamı ya da özendiği hayatı tercih edecek.

Kabuğundan sıyrılmak isteyen yeni nesil bir kadın...