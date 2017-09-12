Klavye Delikanlıları oyuncuları kimdir? Klavye Delikanlıları ne zaman başlıyor?

Klavye Delikanlıları ilk fragmanı ile izleyicilerle buluştu. Gelişen dünyanın vazgeçilmezlerinden birisi olan internet ve onun hayatımıza kattıklarını komik bir dille ele alan Klavye Delikanlıları, oyuncuları ile de dikkat çekiyor. İşte, Rasim Öztekin ve Vildan Atasever gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı Klavye Delikanlıları ve dizinin konusu hakkında bazı bilgiler

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Bayram ve Kerem küçük yaşlardan itibaren insanlarla çok fazla diyalog kuramadıkları için asosyal olmuş ve bütün vaktini bilgisayarda geçiren iki yakın arkadaştır. İnsanların yüzlerine söyleyemediklerini bilgisayar vasıtasıyla dile getirip bir de üstüne para kazanıyorlardır. Yani kısaca “TROL” olmuşlar. Bayram’ın kuzeni ve bizimkilerin tam tersi bir karakter olan Kuzen Volki Amerika’dan dönmüştür. Dijital dolandırıcılık yapmak için takım kuruyordur. Bayram ve Kerem’i peşinden sürükleyerek yeni nesil bir dolandırıcılık şebekesinin içine sokar. Takımda bir eksik kalmıştır; Seyran. Güzelliği ve zekası sayesinde bir dolandırıcılık abidesi olan Seyran da ekibe katılır. Özellikle zengin insanları kredi kartları üzerinden dolandırmayı hedefleyen ekibimizi uzun soluklu, bol maceralı ve aşırı komik bir yolculuk bekliyordur.

KLAVYE DELİKANLILARI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Merakla beklenen dizide Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın, Selen Seyven, Seray Sever, Gül Onat, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Çalışkanoğlu, Filiz Taşbaş, İpek Tanrıyar ve Mert Asker rol alıyor.