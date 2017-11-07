Klavye Delikanlıları bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Klavye Delikanlıları bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Ekranların heyecan seviyesi yüksek, eğlenceli dizisi Klavye Delilkanlıları'nın yayın günü değişti. İşte, Klavye Delikanlıları'nın resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama.

Klavye Delikanlıları yeni gününde yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de Show TV'de! ⌨️ 📿 pic.twitter.com/Udf2e1Krca — Klavye Delikanlıları (@KDelikanlilari) 7 Kasım 2017

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kendisini satmayacağına emin olduğu çocukluk arkadaşı Deniz’in ihanetine uğrayan Kerem, siber suçlar tarafından aranmaktadır. Annesi Semiha’nın, sevgilisi Selen’i, Veli Dayıoğlu’yla beraber yakaladığından da, siber suçlardan da bihaberdir. Tüm bunlar olurken kardeşi Tahir’in okulda yediği dayağı öğrenmiş ve kendisini lise çıkışındaki bir kavganın içinde bulmuştur. Hiko Dayı, Kerem’in arkasını kollamak için Veli Dayıoğlu’nun ifadesini alırken, Kuzen Volki yakalanma risklerinin olmadığı bir proje düşünmekle meşguldür. Kerem’in arandığının farkındadır ve onun kaderciliğinin başlarına bela olmasından korkmaktadır. Bayram ve Seyran, aralarındaki buzları eritip vakit geçirmek isteseler de planları sürekli suya düşmektedir. Kerem, panik ataklar geçirmeye devam ederken ekibimiz, alınlarının teriyle eğlenebilecekleri bir etkinliğe imza atmaya karar verirler; “Sosyal Medya Olimpiyatları!” Hazırlık aşamalarına başladıkları bu etkinlik sayesinde hem eğlenip hem eğlendirmeyi hedefleyen ekibimizi yine komik bir macera bekliyordur…