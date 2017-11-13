Klavye Delikanlıları 7. bölüm fragmanında ekip zor durumda!

Sosyal Medya Olimpiyatları yeni nesil gençleri bir araya getiriyor. Komiser Cevdet ve Komiser Sibel’in işbirliğiyle yakalanan Kerem, panik ataklar geçirse de durumu kurtarmak için çabalamakta, Selen ise Kerem’i tamamen kaybettiği gerçeğiyle yüzleşmek zorundadır. Bütün aksiliklere rağmen sıkı bir şekilde Sosyal Medya Olimpiyatları’na hazırlanmaya devam eden ekibimiz, yarışma için birbirinden eğlenceli kategoriler bulmaya ve sponsor aramaya devam etmektedir. Bu sırada Bayram ve Seyran da birbirlerine meydan okudukları riskli bir yarışa girmişlerdir; kokoreç ve midye! Hiko Dayı, Nergis’in ev işlerine yardım etmeye çalışırken mahalleye neden geri döndüğünü öğrenip allak bullak olur. Seçici bir şekilde Sosyal Medya Olimpiyatları için başvuruda bulunan gençlerle ilgilenen Kuzen Volki ise hayatında hiç tatmadığı bir hisle tanışacaktır. Yarışmayı kazanmak için tüm şartları ayarladığını düşünen Klavye Delikanlıları’nın yeni nesil gençlikle sınavı nasıl geçecek?

Kendisini satmayacağına emin olduğu çocukluk arkadaşı Deniz’in ihanetine uğrayan Kerem, siber suçlar tarafından aranmaktadır. Annesi Semiha’nın, sevgilisi Selen’i, Veli Dayıoğlu’yla beraber yakaladığından da, siber suçlardan da bihaberdir. Tüm bunlar olurken kardeşi Tahir’in okulda yediği dayağı öğrenmiş ve kendisini lise çıkışındaki bir kavganın içinde bulmuştur. Hiko Dayı, Kerem’in arkasını kollamak için Veli Dayıoğlu’nun ifadesini alırken, Kuzen Volki yakalanma risklerinin olmadığı bir proje düşünmekle meşguldür. Kerem’in arandığının farkındadır ve onun kaderciliğinin başlarına bela olmasından korkmaktadır. Bayram ve Seyran, aralarındaki buzları eritip vakit geçirmek isteseler de planları sürekli suya düşmektedir. Kerem, panik ataklar geçirmeye devam ederken ekibimiz, alınlarının teriyle eğlenebilecekleri bir etkinliğe imza atmaya karar verirler; “Sosyal Medya Olimpiyatları!” Hazırlık aşamalarına başladıkları bu etkinlik sayesinde hem eğlenip hem eğlendirmeyi hedefleyen ekibimizi yine komik bir macera bekliyordur…