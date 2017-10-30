Klavye Delikanlıları 5. bölüm fragmanında Kerem'den ekibini yakacak mı?

Ekranların sevilen ve takip edilen dizisi Klavye Delikanlıları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecanlı dizi Klavye Delikanlıları yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Klavye Delikanlıları yeni bölüm fragmanı.

Polislerin Kerem’i öğrenmesiyle klavye delikanlılarının paniğe kapıldığı tanıtımda, Bayram ve Seyran yakınlaşması eğlenceli görüntülere sahne oldu.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Seyran’ı gökte ararken yerde buldular. Yüksel Güven’in partisinde Seyran’la karşılaşan ekip şoke olmuştur. Fakat Seyran’la aralarındaki meseleyi halletmeden önce, planlarına sadık kalıp Yüksel Güven’le iş konuşmak zorundadırlar. Bayram, sevdiğine kavuştuğunu düşünüp rahatlarken diğerleri planları mahvolmasın diye Seyran’a olan öfkelerini gizlemek için çabalamaktadır. Hiko Dayı, Nergis’in tuzağına düşmüş ve kendisini ne yapacağını bilemediği bir otel odasında bulmuştur. Neriman’ın menopozdan sonra değişimi devam etmektedir. Kamil, bu değişimden maddi zararla çıkmamak için elinden geleni yapar. Selen ise bu sıralarda, Kerem’in duymasından korktuğu bir akşam yemeğinin tam ortasındadır. Ekip yeni işe odaklanmışken, siber suçlar bürosundan Komiser Cevdet ve Komiser Sibel de yeni operasyonlarının adını “Klavye Delikanlıları” koydukları gibi Hakan Baydar’ın Holding’ini didik didik etmeye başlarlar. Holding’den haber sızdıran köstebeği aramaktadırlar. Gönül meseleleri karışan ve aksiyonları bitmeyen ekibimizi yine komik, renkli ve eğlenceli dakikalar beklemektedir…