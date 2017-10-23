Klavye Delikanlıları 4. bölüm fragmanında Seyran ile karşı karşıya geliniyor

Klavye Delikanlıları’nın 4. bölüm tanıtımı 2. yayınlandı. Seyran’ı bulan fakat ünlü playboyun adamları tarafından rehin alınan ekibin heyecanlı macerasının ekrana geldiği tanıtım aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekti. İşte, Klavye Delikanlıları yeni bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Klavye Delikanlıları’nın 3. bölümünde; Klavye Delikanlılarının en büyük sınavını Bayram veriyor. Seyran’ın bıraktığı mektup, ardında bin bir tane soruyla Bayram’ı allak bullak etmiştir. Bizimkiler, Güneş Hanım’a durumu izah edememeleri bir yana hem paralarından olmuşlar hem de Bayram’ın ağır depresyonuyla baş başa kalmışlardır. Ekip birbiriyle küs oldukları bedbah günler geçirirken şantaj meselesi yüzünden itibarını kaybetmiş olan Hakan Baydar’ın soruşturması bitmemiş, “şantaj kaseti” olayı siber suçların gözetimi altına girmiştir. Meseleyle bizzat Komiser Cevdet ve yol arkadaşı Sibel ilgilenirken sorgu odasında Hakan Baydar’ın metresi Arzu vardır... Mahallede ise herkes kendi ekmeğinin peşinde koşturmaktadır. Kerem kundaklama olayından dolayı başını belaya sokmuş, Neriman menopoza girmiş, Hiko Dayı bizimkilere akıl verirken kendisi ne yapacağını bilemez hale gelmiştir. Semiha’nın internetle tanışmasıyla üçüncü gözü açılmış ve komşularının nabzını tutmaya başlamıştır. Bayram daha kendisini bile toparlayamadan magazin dünyasının en ünlü playboyunun peşine takılan ekibimizi eğlenceli, komik ve sürprizli bir macera bekliyordur.