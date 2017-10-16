Klavye Delikanlıları 3. bölüm fragmanında Bayram büyük sınav veriyor

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Klavye Delikanlıları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Klavye Delikanlıları yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bizimkiler, Güneş Hanım’a durumu izah edememeleri bir yana hem paralarından olmuşlar hem de Bayram’ın ağır depresyonuyla baş başa kalmışlardır. İşte, Klavye Delikanlıları yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Büyük sınavı Bayram veriyor. Seyran’ın bıraktığı mektup, ardında bin bir tane soruyla Bayram’ı allak bullak etmiştir. Bizimkiler, Güneş Hanım’a durumu izah edememeleri bir yana hem paralarından olmuşlar hem de Bayram’ın ağır depresyonuyla baş başa kalmışlardır. Ekip birbiriyle küs oldukları bedbaht günler geçirirken şantaj meselesi yüzünden itibarını kaybetmiş olan Hakan Baydar’ın soruşturması bitmemiş, “şantaj kaseti” olayı siber suçların gözetimi altına girmiştir. Meseleyle bizzat Komiser Cevdet ve yol arkadaşı Sibel ilgilenirken sorgu odasında Hakan Baydar’ın metresi Arzu vardır... Mahallede ise herkes kendi ekmeğinin peşinde koşturmaktadır. Kerem kundaklama olayından dolayı başını belaya sokmuş, Neriman menopoza girmiş, Hiko Dayı bizimkilere akıl verirken kendisi ne yapacağını bilemez hale gelmiştir. Semiha’nın internetle tanışmasıyla üçüncü gözü açılmış ve komşularının nabzını tutmaya başlamıştır. Bayram daha kendisini bile toparlayamadan magazin dünyasının en ünlü playboyunun peşine takılan ekibimizi eğlenceli, komik ve sürprizli bir macera bekliyordur.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Klavye Delikanlılar'ın 2. Bölümünde; bu sefer görevler şantaj ve montaj! Klavye Delikanlıları iki iddialı rakip firmanın kaderlerini belirliyor. Bir yandan Hiko Dayı ansızın mahalleye geri dönen sevdiği kadın Nergis’ten kaçacak delik arayacak. Kendilerini hem sanal hem de gerçek bir operasyonun içinde bulan klavye delikanlılarını yine zorlu ve komik bir macera bekliyordur.
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