Klavye Delikanlıları 2. bölüm fragmanında yeni görev şantaj ve montaj

Ekranların herkes tarafından beğeni kazanan dizisi Klavye Delikanlıları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Klavye Delikanlıları yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde bizimkiler, takıldıkları polis çevirmesinden büyük bir şans eseri paçayı kurtarırlar. İşte, Klavye Delikanlıları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Klavye Delikanlıları iki iddialı rakip firmanın kaderlerini belirliyor. Bizimkiler, takıldıkları polis çevirmesinden büyük bir şans eseri paçayı kurtarırlar. Hapse atılma korkuları yine ertelenmiş ve evren onlara güzel bir kıyak geçmiştir. Bu başarılarının ardından yeni hedef belirlemeleri gereken ekip, soluğu meşhur bir gece kulübünde alır. Hem başarılarını kutlayacak, hem de sosyetenin nabzını yakın mesafeden kollayacaklardır. Kuzen Volki tam bir zengin avcısı gibi, metresi Arzu ile takılmakta olan holding sahibi Hakan Baydar’ı gözüne kestirir. Hakan Baydar bu sıralarda en ciddi rakibi Tezcan Holding ile bir enerji ihalesine girecektir. Fakat özel hayatı yüzünden bizim ekibin eline, tahmin edemeyeceği bir koz verir. Bir yandan Hiko Dayı ansızın mahalleye geri dönen sevdiği kadın Nergis’ten kaçacak delik ararken, Tahir ilan-ı aşk etmekle ilgili bir sınav atlatacak, Veli Dayıoğlu ise Selen’i elde etmeye çalışırken hayatı Kerem’in burnundan getirmeye devam edecektir. Kendilerini hem sanal hem de gerçek bir operasyonun içinde bulan klavye delikanlılarını yine zorlu ve komik bir macera bekliyordur.

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR