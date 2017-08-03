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    Klasik müziğin Bodrum günleri

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 12:00Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 12:00

    Bodrum’un eşsiz doğasında Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerini bir araya getiren Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali, 13. yılında Bodrum Müzik Festivali’ne dönüşerek Bodrum’u sahipleniyor.

    12-16 Ağustos tarihleri arasında birbirinden etkileyici isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanan 'Bodrum Müzik Festivali'nin ilk gecesi 'Alice Sara Ott' ve 'Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nı buluşturacak. Festivalin ikinci akşamında ise 'Semplice Quartet' günbatımının güzelliği müziğe karışacak. 'İklim Tamkan' ve 'Senem Demircioğlu' 14 Ağustos, 'Leszek Mozdzer' ise 15 Ağustos akşamı Bodrum Yarımadası’na klasik müziği yayacak. 'Fazıl Say' ise 15 Ağustos akşamı Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahnede olacak. Gümüşlük Akademisi de festival kapsamında iki sanat söyleşisine ev sahipliği yapacak. Akademide 14 Ağustos’ta 'Onur Behramoğlu', 15 Ağustos’ta ise 'Jehan Barbur' ile müzik, edebiyat ve sanat üzerine akşam sohbetleri yapılacak. Sinemada müziğe dair etkili bir program sunmayı ihmal etmeyen festival kapsamında ‘Miles Ahead’, ‘Florence Foster Jenkins’ ve dünya müziğinin güçlü sesini anlatan ‘Dalida’ gibi müzik temalı filmler de izlenebilecek. Programın tamamı www.bodrummuzikfestivali.com/festival-programme.html adresinde.

    Etiketler: Bodrum Müzik Festivali , Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali , Kitapsanat
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