Klasik medyaya güven artıyor

BU haberlere yer veren televizyon kanallarını ve köklü gazeteleri, dergileri bile “Yalan haber medyası” olarak suçlamayı da.

Almanya’da da Pegida kısa adıyla tanınan Batı’nın İslamlaşmasına karşı Yurtsever Avrupalılar sokaklara dökülerek, kendileriyle ilgili haberler işlerine gelmediği, hoşlarına gitmediği için Nazi döneminde sık sık kullanılan yalancı basın (Lügenpresse) söylemini yeniden gündeme getirdiler.

Medyanın ve medya mensuplarının inandırıcılığını yerden yere vurarak, daha fazla yandaş çekmeyi hedeflediler.

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Almanya’da yapılan son kamu yoklamaları, Pegidacıların bu yalanlarına ve iftiralarına halkın kulak asmadığı ortaya çıktı.

Dijitalleşmenin toplumsal yaşamın her alana girdiği günümüzde bile, Almanların yüzde 71’inin hala güncel politik haberler hakkında bilgi sahibi olmak için Alman televizyon kanallarını tercih ettiği saptandı.

Özellikle de kamu televizyon kanallarını.

Yani Alman Birinci Televizyonu (ARD) ile Alman İkinci Televizyonu’nu (ZDF).

Almanların yüzde 53’ünün de güncel gelişmeleri takip edebilmek için haber kaynağı olarak gazete ve dergileri tercih ettiği de belirlendi.

İnterneti haber kaynağı olarak kullananların oranı yüzde 37’yi bulurken, sosyal medyayı (Facebook, Twitter, Youtube) tercih edenlerin oranı ise yüzde 23’te kaldı.

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Ancak ABD Başkanı Donald Trump, “Fake News”, Alman Pegidacılar da “Lügenpresse” suçlamalarında ısrar ederken, Almanya’da halkın çok büyük bir bölümünün medyaya güven konusunda çok farklı bir tutum sergilediği de orya çıktı.

Almanların televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi klasik medyaya daha fazla güven duyduğu da.

Kamuoyu yoklamalarına göre, Almanların yüzde 80’i kamu televizyon ve radyolarını en güvenilir kaynak olarak ilk sıraya yerleştirdi.

İkinci sırayı yüzde 76 ile gazete ve dergiler aldı.

Facebook’a güven yüzde 15’te kalırken, yüzde 10’la en son sırayı Twitter aldı.

18-29 yaş grubu ağırlıklı olarak sosyal medyayı tercih ettiği halde, bunların yüzde 57’sinin politik gelişmeleri televizyon ve yazılı basından tercih ettiği de belirlendi.

Bu yaş grubundan her 4 kişiden 3’ünün, yani yüzde 74’ünün kamu televizyonları ARD ve ZDF’nin haberciliğine güvende tam not verdiği de.

Aynı yaş grubunda sosyal medyaya güven ise yüzde 23’te kaldı.

Aslında bu, Almanya’da klasik medyaya ve medya mensuplarına duyulan güvenin artmakta olduğunun da bir göstergesidir.

Daha önceki yıllarda yapılan kamu oyu yakalamalarında, en çok güven duyulan meslekler sıralamasında askerler yüzde 66, memurlar yüzde 62, din adamları yüzde 61’le ilk, gazeteciler yüzde 36, sigortacılar yüzde 22 ve politikacılar da yüzde 14’le son sıraları paylaşıyordu.

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Durum Türkiye’de de çok farklı değil.

Türkiye’de mesleklere duyulan güven sıralamasında öğretmenler yüzde 74’le, sağlık çalışanları yüzde 73’le, askerler yüzde 68’le ilk, gazeteciler yüzde 31’le, işadamları yüzde 29’la ve politikacılar da yüzde 17 ile son sıraları paylaşıyor.

Ama Almanya’da yapılan son araştırma gösteriyor ki, dijitalleşme çağında klasik medyaya ve medya çalışanlarına güven artmaktadır.

Tabii “Fake News” ve “Lügenpresse” yalanlarına kimsenin kulak asmadığı da.