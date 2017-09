Klarnet eşliğinde Souad Massi

18 Eylül’e dek sürecek festival, Cezayirli şarkıcı Souad Massi’yi ve Goran Bregovic’i İstanbullularla buluşturacak. Dünya müziğinin son yıllardaki en önemli kadın seslerinden olan Massi’ye konserde klarnetiyle Serkan Çağrı eşlik edecek. Arapça, Fransızca, İngilizce ve Berberice dokunaklı şarkılarıyla Souad Massi ve Serkan Çağrı 14 Eylül Perşembe saat 21.00’de Zorlu PSM’de sahne alacak. Balkan müziğinin dünyaca ünlü ismi Goran Bregovic ve Wedding and Funeral Band ise 12 Eylül Salı saat 20.30’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde olacak. Festival kapsamında Hakan Aysev, Serkan Çağrı, Yonca Lodi ve Linet gibi müzisyenlerin sahne alacağı ‘Müslüm Gürses Anısına - Ustaya Saygı’ başlıklı konser ise 13 Eylül Çarşamba saat 20.30’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek. New York Gypsy All Star konseri ise 11 Eylül saat 21.00’de Zorlu PSM’de izlenebilir.