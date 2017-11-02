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    KKTC’deki üniversiteleri YÖDAK denetleyecek

    Hürriyet Eğitim
    02.11.2017 - 11:33 | Son Güncelleme:

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu tarafından kontenjan verilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) üniversitelerin rektörleriyle görüşmek amacıyla adaya bir günlük ziyarette bulundu. YÖK Başkanı, “Biz burayı yükseköğrenim adası olarak görmek istiyoruz. KKTC’deki üniversiteler, YÖDAK tarafından yılbaşından sonra değerlendirilmeye başlanacak. Bu üniversitelerimizin denetimi konusunda yardım talep edilirse, YÖK olarak her türlü yardıma hazırız” dedi.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, üst düzey temaslarda bulunmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kontenjan verilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin rektörleriyle görüşmek amacıyla adaya bir günlük ziyaret gerçekleştirdi. YÖK Başkanı Saraç beraberindeki YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman’la birlikte ilk olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova ile görüştü. Başkan Saraç, yükseköğrenimde sayısal büyümeyle birlikte niteliksel büyümenin de önemli olduğunu belirterek, KKTC’deki üniversitelerin, YÖDAK ile işbirliği içinde yılbaşından sonra değerlendirilmeye başlanacağını açıkladı. Üniversitelerin denetimi konusunda kendilerinden yardım istenirse, her türlü yardıma hazır olduklarını söyleyen Saraç, “Biz burayı yükseköğrenim adası olarak görmek istiyoruz. KKTC bu açıdan güçlenirse, Türkiye’nin güçlülüğüne de katkı sağlayacaktır. Buradaki üniversitelerin en sağlıklı şekilde gelişmesi YÖK’ün öncelikli konusudur” diye konuştu.

     

     

     

     

    Etiketler: Prof. Dr. Yekta Saraç , değerlendirme
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