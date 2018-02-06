KKTC’de tek gündem ‘O Ses Türkiye' birincisi Lütfiye

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, zaferin ardından Ada’ya dönen Lütfiye Özipek’le biraraya geldi ve başarısından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Kıbrıs Türk halkı adına canı gönülden seni kutluyorum” dedi.

Mutluluk sözlerinin tüm Kıbrıslı Türklerin duyguları olduğunu vurgulayan Akıncı, Özipek’e her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Lütfiye’nin albüm çalışması içinde olduğunu öğrenen Akıncı, “Belki oradan başlayarak bu desteğimizi başlatırız ve arkasını getiririz dedi.



SANAT AKADEMİSİ AÇACAK

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ardından söz alan Lütfiye Özipek, bir sanat akademisi açmayı ve akademide çocuklara pop müzik eğitimi vermeyi hedeflediğini anlattı. Özipek, müzik alanında eğitim aldığına işaret ederek, “Ada’da çocukların özellikle müzik eğitimi alabileceği yerler kısıtlı bu konuda büyük eksiklik var” diye konuştu.







TEK GÜNDEM LÜTFİYE

Lütfiye Özipek yarışma süresinde de Kıbrıslı Türklerin gündeminde yer aldı. Özellikle çeyrek final sonrasında Lütfiye’ye destek kampanyaları başlatıldı. Ada’da faaliyet gösteren GSM şirketleri de kampanyalarda ön sıralarda yer aldı. Yarışmanın son haftaları, KKTC’de parlamento seçimleri ve hükümet kurma süreciyle aynı zamana denk geldi, ancak halk siyaset yerine Lütfiye’nin başarılı yükselişine odaklandı. Lütfiye, “Türkiye’nin Sesi” seçilmesinin ardından tüm siyasi parti liderleri, sevinç ve kutlama mesajları yayınladı.

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