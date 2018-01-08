KKTC'de sandıktan koalisyon çıktı

KKTC’de 50 sandalyeli parlamentonun belirlendiği erken genel genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35’in üzerinde oy alarak birinci oldu. 190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi (HP) ise üçüncü sırada yer aldı. 2013 seçimlerinde yüzde 27 oy alarak sandıktan ikinci parti çıkan UBP oylarını büyük oranda artırdı. Solcu CTP ise ciddi kayıp yaşadı.

BUGÜN netleşiyor

Kesin olmayan sonuçlar, KKTC’de yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor. Yygulanan karma oy sistemi nedeniyle partilerin aldıkları kesin oy oranları ve milletvekili sayısı bugün netleşecek. Seçimlere sekiz siyasi partiden 379, ayrıca 9 bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 63 olarak belirlendi.

ÜÇ FARKLI YÖNTEM

Seçmenler, üç farklı yöntemle; mühür, mühür artı tercih ve karma sistemiyle oy kullandı. Mühür sistemini kullanan seçmenler partilerine ‘evet’ mührü vurdu. Mühür artı tercih sisteminde seçmenler, partilerinin milletvekili sıralamasını da belirledi. Karma sistem ise, parti ayrımı yapmadan, 50 milletvekilinin tek tek belirlenmesine olanak veriyor. Seçmenler, beğendikleri milletvekillerinden, en az 24 en fazla 50 adaya oy verdi.





POSTER BÜYÜKLÜĞÜNDE PUSULA

Bugüne kadar seçmenler 5 seçim bölgesinde, kendi bölgelerinden çıkacak milletvekilleri için oy kullanıyordu ancak bu yıl bölgeler kaldırıldı ve çarşaf listeye geçildi. 388 adayın isimlerinin de aynı oy pusulasına yazılması nedeniyle 70x49.5 cm boyutlarında poster büyüklüğünde bir pusula ortaya çıktı.



Seçmenler, 3 farklı yöntemle; mühür, mühür artı tercih ve karma sistemiyle oy kullandı. Mühür sistemini kullanan seçmenler partilerine ‘evet’ mührü vurdu. Mühür artı tercih sisteminde seçmenler, partilerinin milletvekili sıralamasını da belirledi. Karma sistemi ise, parti ayrımı yapmadan, 50 milletvekilinin tek tek belirlenmesine olanak veriyor. Seçmenler, beğendikleri milletvekillerinden, en az 24 en fazla 50 adaya oy verdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi UBP sandıktan birinci çıktı.



OKULLAR TATİL

Sandık başlarında büyük oranda öğretmenler görev aldı. Oy sayım işlemlerinin geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle öğretmenlere bugün idari izin verildi. Devlet okulları da bugün tatil.





İNCİ PARS BALKON KONUŞMASINDA



KKTC’deki seçimlerden birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi lideri ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa’da parti merkez binasında ‘balkon konuşması’ yaptı. Başbakan Özgürgün’e, nişanlısı ünlü manken ve oyuncu İnci Pars da eşlik etti. Başbakan Özgürgün, boşanmasının ardından ilk kez İnci Pars’la birlikte kameralar önüne çıktı.

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