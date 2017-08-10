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    KKTC'de FETÖ operasyonu

    LEFKOŞA (İHA)
    10 Ağustos 2017 - 17:49Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 17:50

    KKTC’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Gazimağusa’nın Yıldırım köyünde yaptığı operasyonda 4 kişi tutuklandı.

    Polis, gün içinde mahkemeye çıkartılan zanlıların evinde bulunan, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Fethullah Gülen’e ait kitap ve görüntüler ile çok sayıda dökümana el koydu. KKTC Polis Basın Bülteni yaptığı açıklamada, “Yasa dışı cemiyete ait propaganda nitelikli yayın bulundurmak” başlığıyla yer alan habere göre, dün akşamüzeri Yıldırım’da, E.G.’nın evinde arama yapıldı. Evde, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasa dışı terör örgütü olarak ilan edilen FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi Fethullah Gülen’e ait kitaplar ve VCD’ler bulundu, emare olarak alındı. E.G. ile meseleyle ilgisi olduğuna inanılan T.B., A.K. ve F.K. tutuklandı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

    Etiketler: KKTC , terör örgütü FETÖ , Gözaltı
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