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    KKTC’de FETÖ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    10 Ağustos 2017 - 15:58Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 16:05

    KKTC’de yürütülen FETÖ operasyonu çerçevesinde dün biri polis memuru 4 kişi tutuklandı.

    Gazimağusa kentinde yakalanan polis memuru Abdullah Köse, eşi Fadime Köse, Emine Göbekçi ve Tarık Bay’ı, çıkarıldıkları mahkemede yasadışı örgüte üye olmak suçundan tutuklandı.

    Zanlılardan Tarık Bay, Ercan havalimanından kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada ise, çok sayıda FETÖ propaganda malzemesi ve Fetullah Gülen’in yazdığı kitaplar ele geçirildi.

    Hafta başında FETÖ bağlantılı 6’sı çocuk 12 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, KKTC’den Kıbrıs Rum yönetimine kaçmış, sahte vizelerle Almanya’ya gitmeye çalışırken yakalanmıştı. Rum polisi, 3 Türk aileye herhangi bir adli işlem yapmadı.

    Etiketler: KKTC , Kıbrıs , FETÖ
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