KKTC’de FETÖ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Gazimağusa kentinde yakalanan polis memuru Abdullah Köse, eşi Fadime Köse, Emine Göbekçi ve Tarık Bay’ı, çıkarıldıkları mahkemede yasadışı örgüte üye olmak suçundan tutuklandı.

Zanlılardan Tarık Bay, Ercan havalimanından kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada ise, çok sayıda FETÖ propaganda malzemesi ve Fetullah Gülen’in yazdığı kitaplar ele geçirildi.

Hafta başında FETÖ bağlantılı 6’sı çocuk 12 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, KKTC’den Kıbrıs Rum yönetimine kaçmış, sahte vizelerle Almanya’ya gitmeye çalışırken yakalanmıştı. Rum polisi, 3 Türk aileye herhangi bir adli işlem yapmadı.