KKTC’de erkek bakıcı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

GİZLİ KAMERAYA YAKALANDI

Ada’da dehşete neden olan olay, 22 Eylül’de sabaha karşı meydana geldi. Türkiye’den Temmuz ayında turist vizesiyle Girne’ye gelen 28 yaşındaki Oğuzhan Ar, gazete ilanıyla bulduğu hasta bakıcılığına başladı. 91 yaşındaki Osman Sonya, yatalak felç hastasıydı ve konuşamıyordu. Sonya, hasta bakıcı geldikten sonra daha da hareketsizleşti. Şüphelenen aile, odaya yerleştirdiği gizli kamera kayıtlarını inceledi ve Oğuzhan Ar’ın yaşlı adama bakmak yerine eziyet ettiğini gördü.

Ailenin şikayeti üzerine Oğuzhan Ar gözaltına alınırken, yaşlı adam özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNCE MAHKEME SONRA CEZAEVİ

Mahkemeye çıkartılan Oğuzhan Ar, ifadesinde yaşlı adamı tokatladığını kabul ederek, “Yaptım” dedi. Mahkeme yargıcı Mesut Mesutoğlu, zanlıyı davaları görülünceye kadar bir ayı geçmemek şartıyla cezaevine gönderdi.

Bu arada, yaşlı adamın yaşadığı dehşet anlarının görüntüleri önceki gün sosyal medyaya düştü. Kamera kaydında yaşlı adamın çaresiz bir şekilde yattığı, bakıcı Oğuzhan Ar’ın ise, adamı hırpalayarak tokatladığı net bir şekilde görüldü.