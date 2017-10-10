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    KKTC’de aranan Marie, Norveç’te bulundu!

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 14:55 | Son Güncelleme:

    Nisan ayında Kıbrıs Rum yönetiminde, Norveçli babasının kiraladığı 3 kişi tarafından gittiği kreşin önünden kaçırılan 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud Norveç’te bulundu. Baba Torkel Grimsrud (48) dün Norveç polisine teslim olurken, Marie sosyal hizmetler dairesine teslim edildi.

    27 Nisan tarihinde Rum kesiminde, annesinin yanından maskeli şahıslar tarafından kaçırılan ve daha sonra Norveç asıllı babası tarafından kaçırıldığı ve onun yanında olduğu ortaya çıkan küçük Marie’nin, Norveç’te bulunduğu bildirildi.

    Sevindiren gelişme, Rum basınında geniş yer buldu. Rum basını, avukatlarla yapılan müzakerelerin ardından baba Grimsrud’un, kızını Norveç makamlarına teslim ettiğini yazdı. Anne Eleni Ioannou’nun ise Marie Eleni’yi teslim almak için Norveç’e hareket ettiği belirtildi.

    Anne ile yapılan görüşme sonrasında ebeveynlerin iletişimde olması konusunda anlaşmaya varılması üzerine harekete geçen avukatın, baba Grimsrud ile anlaşmaya vararak böyle bir karar aldığı öğrenildi.

    Rum Fileleftheros gazetesi, kızın velayetinin annede olduğunu kabul eden Norveç mahkemesinin kararının, dün yaşanan gelişmelerde önemli rol oynadığını ekledi.

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    Norveçli baba ve Rum anneden dünyaya gelen küçük Marie, 27 Nisan tarihinde gittiği kreşin önünden kaçırılmıştı. Olay üzerine harekete geçen Rum polisi, Rum anne Eleni Ioannou ile Norveçli baba Torkel Grimsrud’un yıllardır paylaşamadığı Marie’nin daha önce de kaçırılmak istendiği belirterek, para karşılığı küçük çocuğu kaçıran 2’si Rum biri Suriyeli 3 kişiyi tutuklamıştı. Baba Torkel Grimsrud için Interpol üzerinden arama emri çıkartan Rum polisi, zanlının 18 Nisan’da KKTC’ye giriş yaptığını ileri sürmüş; Bunun üzerine Rum anne KKTC’ye geçerek Türk polisinden yardım istemiş ve kocası hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Rum Dışişleri Bakanlığı da küçük kızın KKTC’de bulunması için Norveç hükümetinden yardım istemişti.

    Etiketler: Marie Eleni Grimsrud , Torkel Grimsrud , Eleni Ioannou , Kıbrıs , Kıbrıs Rum kesimi , Kıbrıs Rum Yönetimi , KKTC , Norveç , Rum
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