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    KKTC’de 164 asker zehirlendi

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    12.09.2017 - 15:21 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 15:26

    KKTC’de Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı 164 asker akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İshal şikayetiyle gelen askerler, kısa süreli tedavinin ardından herhangi bir tehlikeli durum görülmeyerek taburcu edildi.

    Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, askerlerin dün akşam ve bu sabah farklı sayılarda hastaneye kaldırıldığı ve tümünün de ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi. Komutanlık, zehirlenme kaynağının belirlenmesine yönelik araştırmanın devam ettiğini kaydetti.

    Başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, “Gıda zehirlenmesi şüphesiyle gelen askerler, yapılan tetkikler ve uygulanan tedavi sonrasında taburcu edildiler. Ciddi bir durum yok, hafif zehirlenme vakası” dedi.

    Etiketler: KKTC , Kıbrıs , Lefkoşa
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