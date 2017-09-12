KKTC’de 164 asker zehirlendi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, askerlerin dün akşam ve bu sabah farklı sayılarda hastaneye kaldırıldığı ve tümünün de ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi. Komutanlık, zehirlenme kaynağının belirlenmesine yönelik araştırmanın devam ettiğini kaydetti.

Başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, “Gıda zehirlenmesi şüphesiyle gelen askerler, yapılan tetkikler ve uygulanan tedavi sonrasında taburcu edildiler. Ciddi bir durum yok, hafif zehirlenme vakası” dedi.