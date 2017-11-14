KKTC vatandaÅŸÄ± oldular

VatandaÅŸlÄ±klar dÃ¼n Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. TuranlÄ±, Ercan HavalimanÄ±â€™nÄ± iÅŸleten KKTC merkezli T&T ÅŸirketinin direktÃ¶rÃ¼. TuranlÄ±â€™nÄ±n vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusu uzun sÃ¼redir KKTC Bakanlar Kurulu Ã¶nÃ¼nde bekliyordu.Â BaÄŸÄ±ÅŸ ise KKTCâ€™de kampus kurma izni alan AydÄ±n Ãœniversitesiâ€™nde BatÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi ve BatÄ± Platformu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. AydÄ±n Ãœniversitesiâ€™nin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l KKTCâ€™deki kampusuna Ã¶ÄŸrenci almaya baÅŸlamasÄ± bekleniyor. KKTCâ€™de 7 Ocakâ€™ta erken genel seÃ§imler yapÄ±lacak. SeÃ§imlerden 60 gÃ¼n Ã¶ncesinde yasaklar baÅŸlÄ±yor. Yasaklar sÄ±rasÄ±nda vatandaÅŸlÄ±k verme iÅŸlemleri de duruyor.