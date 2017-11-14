Ara
MENÃœ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>KKTC vatandaÅŸÄ± oldular

    KKTC vatandaÅŸÄ± oldular

    Ã–mer BÄ°LGE / LEFKOÅžA Â
    14.11.2017 - 22:42 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ercan HavalimanÄ±â€™nÄ±n iÅŸletmecisi ve TaÅŸyapÄ± patronu Emrullah TuranlÄ± ile eski AB BakanÄ± BakanÄ± Egemen BaÄŸÄ±ÅŸâ€™Ä±n vatandaÅŸlÄ±k talepleri KKTC Bakanlar Kuruluâ€™nun 10 KasÄ±mâ€™daki toplantÄ±sÄ±nda kabul edildi.

    VatandaÅŸlÄ±klar dÃ¼n Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. TuranlÄ±, Ercan HavalimanÄ±â€™nÄ± iÅŸleten KKTC merkezli T&T ÅŸirketinin direktÃ¶rÃ¼. TuranlÄ±â€™nÄ±n vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusu uzun sÃ¼redir KKTC Bakanlar Kurulu Ã¶nÃ¼nde bekliyordu.Â  BaÄŸÄ±ÅŸ ise KKTCâ€™de kampus kurma izni alan AydÄ±n Ãœniversitesiâ€™nde BatÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi ve BatÄ± Platformu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. AydÄ±n Ãœniversitesiâ€™nin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l KKTCâ€™deki kampusuna Ã¶ÄŸrenci almaya baÅŸlamasÄ± bekleniyor. KKTCâ€™de 7 Ocakâ€™ta erken genel seÃ§imler yapÄ±lacak. SeÃ§imlerden 60 gÃ¼n Ã¶ncesinde yasaklar baÅŸlÄ±yor. Yasaklar sÄ±rasÄ±nda vatandaÅŸlÄ±k verme iÅŸlemleri de duruyor.

    Etiketler: Egemen BaÄŸÄ±ÅŸ , Emrullah TuranlÄ± , gazetehaberleri
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2017 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri