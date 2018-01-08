KKTC seçimleri koalisyon krizi çıkardı

50 sandalyeli parlamento için önceki gün KKTC’de yapılan genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35.5 oyla birinci oldu. 190 bin seçmenin bulunduğu Ada’da katılım yüzde 62.5’yle beklentilerin altında kaldı. 6 partinin girdiği parlamentoda herhangi bir parti tek başına hükümet kuramıyor, ilk açıklamalar ve ortaya çıkan aritmetik tablo, koalisyon krizine işaret ediyor.

MUHALEFET KAPILARI KAPATTI

8 partinin katıldığı seçimlerde Tufan Erhürman liderliğindeki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 21 oyla ikinci geldi. Erhürman UBP ile koalisyona soğuk baktıklarını açıklarken, yüzde 17 oy alarak üçüncü sıraya yerleşen ve kilit duruma gelen Halkın Partisi (HP), her türlü koalisyona kapılarını kapattı. HP lideri Kudret Özersay, süratle parti meclisini toplayarak UBP’yle koalisyon görüşmesi dahi yapmayacaklarını ilan etti. Hükümet kurabilmek için 50 sandalyeli parlamentoda en az 26 milletvekiline ulaşmak gerekiyor. UBP’nin küçük partilerde 3’lü ya da 4’lü koalisyon formüllerinde de parlamentodan yasa çıkarma güçlüğü ortaya çıkıyor. KKTC’de 5 milletvekilinden az partiler, parlamentoda grup kuramıyor ve komitelerde yer alamıyor.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Kıbrıs’tan da sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, seçimlerden birinci çıkan Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü arayarak tebrik etti.

ÖNCE NİKÂH SONRA BALKON KONUŞMASI

KKTC’de önceki gün yapılan genel seçimlerden zaferle çıkan Başbakan Hüseyin Özgürgün, balkon konuşmasına yeni eşi, ünlü manken ve oyuncu İnci Pars ile çıktı. İkili seçimler öncesinde cuma günü nikâh kıyarken, İnci Pars dün sosyal medya hesabından evlendiğini ilan etti ve “Herşeyim” mesajıyla Başbakan Hüseyin Özgürgün’le birlikte fotoğrafını paylaştı. Geçen ay çalkantılı bir boşanma sürecini tamamlayan Özgürgün, seçim zaferini de yeni eşiyle kutladı. İktidardaki UBP’nin seçimlerden yüzde 35.5 oy alarak birinci çıkmasının ardından Lefkoşa’da parti binasına gelen Özgürgün’ün balkondan yaptığı açıklamaya İnci Pars da katıldı. Özgürgün, “Kıbrıs Türk halkına gerek partimize verdiği destekten gerekse de bugün gösterdiği siyasi hayatındaki olgun tavrına teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz halkımıza hizmet. Bu noktada da birlik içinde, bir olduk. Birlik beraberlik içinde sandığa yansıttık. UBP’nin ortaya koyduğu vizyona destektir. Bu destek de bize daha büyük bir sorumluluk yüklemektedir” dedi.